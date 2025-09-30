AKTUÁLNE Marek Krajčí končí v hnutí Slovensko aj v poslaneckom klube!

BRATISLAVA - Poslanec Marek Krajčí končí v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ ako aj v hnutí Slovensko. Toto svoje rozhodnutie oznámil sám na tlačovej konferencii. Ide o reakciu na jeho piatkové rozhodnutie hlasovať o novele ústavy z dieľne koalície.
Krajčí povedal, že za hodnotami novelizovanej ústavy si stojí. Uvedomuje si však, že komunikácia, ktorá jeho rozhodnutiu predchádzala, nebola dobrá. Voličom hnutia sa ospraveldnil. Rozhodol sa za toto svoje rozhodnutie vyvodiť zodpovednosť. "Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň dnes požiadam o ukončenie členstva aj v hnutí Slovensko," povedal Krajčí. "Robím to s ťažkým srdcom," dodal. Hnutie má podľa svojich slov rád.
V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Poslaneckého mandátu sa nevzdáva. "Patrí občanom tak, ako mi ho dali a mnohí ľudia ma vyzývajú k tomu, aby som žiadnom prípade mandát nezložil," povedal.
To, či podobný krok urobí aj Rastislav Krátky, povedať nevedel. Krátky je podľa Krajčího momentálne chorý abol u lekára.
Parlament v piatok prekvapivo schválil novelu ústavy. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi sú Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Zatiaľ, čo postoj väčšiny poslancov KDH ako aj Richarda Vašečku sa dal očakávať už pred hlasovaním, rozhodnutie Krajčího a Krátke bolo prekvapením. Igor Matovič Ich hlasovanie označil za zradu. Vyčítal im formu i spôsob. Na vzdanie sa mandátu ich síce nevyzval, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne, povedal však, že on by to na ich mieste urobil.