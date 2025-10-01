Komora učiteľov je z konania parlamentu v rozpakoch: Novela ústavy a pohlavia, žiadna príprava nebola a je to chaos!

BRATISLAVA - Parlament v pléne schválil novelu ústavy a na jej základe sa do najdôležitejšieho štátneho dokumentu pridáva definícia dvoch pohlaví a v stávke je aj medzinárodný právny konflikt so zvyškom únie. Slovenská komora učiteľov reaguje na to, ako tieto zmeny ovplyvnia školskú prax.
archívne video
V rozhovore na webe SKÚ sa vyjadril prezident Vladimír Crmoman. "Slovenská komora učiteľov s veľkým znepokojením prijala text Ústavy týkajúci sa výchovy a vzdelávania (školský zákon). Komore neprináleží komentovať politické diania, ale iba a práve dopad zmien legislatívy na školské prostredie, pedagogických a odborných zamestnancov, školy a školské zariadenia," zareagoval prezident SKU.
Crmomana zaujala najmä pasáž v novele: "Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu."
Tento odsek bude platiť od stredy 1. novembra 2025 a podľa SKU prináša mimoriadne zásadné zmeny do celého školského systému, ktoré si vraj ani samotní poslanci neuvedomili. "Opäť vidíme v priamom prenose, že sa legislatívny proces pripravuje bez akejkoľvek odbornej diskusie a naozaj v priebehu pár hodín, nie mesiacov kvalitnej poctivej legislatívnej a odbornej práce. (..) všetko, čo je v tomto školskom zákone kompletne ovplyvní tento ústavný predpis. Nielen vyučovanie etiky a náboženstva, či preventívny program sexuálnej výchovy, ako to pravdepodobne chceli poslanci," kritizuje Crmoman.
Podľa Crmomana sa menia tieto veci:
- od 1. novembra 2025 budú môcť školy riešiť otázky sexuálneho správania len so súhlasom rodiča,
- súhlas rodiča sa stáva normou, čo môže viesť k anarchii, keďže škola nie je koncipovaná ako inštitúcia podliehajúca individuálnym rodičovským rozhodnutiam,
- každá činnosť školy – od vzdelávacieho programu po krízovú intervenciu – bude vyžadovať individuálny súhlas rodiča,
- výučba predmetov a diskusie o sexualite budú podmienené súhlasom rodiča, aj keď sa dotýkajú hodnôt a postojov,
- v prípade rozvedených rodičov môžu vznikať konflikty a ústava v tejto téme preváži nad školským zákonom,
- novela môže byť v rozpore s medzinárodnými dohovormi a právom dieťaťa na pomoc či ochranu.
- psychológovia a odborníci v školách nebudú môcť pracovať bez súhlasu rodiča, čím sa obmedzí právo dieťaťa hovoriť s odborníkom,
- normou sexuálneho správania sa stáva rodič, pričom milióny rodičov môžu mať úplne odlišné predstavy,
- krízová intervencia pri sexuálnom obťažovaní bude v školách spochybnená a pomoc sa môže presunúť mimo odbornej garancie,
- rozdielne rodičovské požiadavky môžu viesť k paradoxom a konfliktom v oblasti sexuality,
- školský poriadok nebude môcť obmedziť mravnosť, ak to rodičia odmietnu,
- novela stavia práva rodiča nad práva dieťaťa a chápe dieťa skôr ako majetok než ako samostatnú osobnosť.