Jednosmerná víkendová uzávera diaľnice D1 smerom do Bratislavy sa skončila

BRATISLAVA - Jednosmerná víkendová uzávera diaľnice D1 smerom do Bratislavy sa v sobotu večer skončila. Môže sa tak začať rekonštrukcia diaľnice pri Vajnorskom jazere. Informovala o tom mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Napriek piatkovej nepriazni počasia sa podarilo spraviť všetky práce potrebné na zaistenie bezpečného vjazdu do Bratislavy po diaľnici D1,“ priblížila NDS s tým, že počas piatkovej noci a soboty sa vyznačili kilometre vodorovných dopravných značení, presunuli tony betónových zvodidiel a zabezpečilo pracovisko pri Vajnorskom jazere.
Diaľnica bola uzatvorená od piatkového večera (26. 9.) v úseku od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky. Uzávera sa skončila v sobotu krátko po 22.00 h.
Rekonštrukcia D1 a križovatka D1/D4 predstavujú podľa diaľničiarov kľúčovú investíciu na zvýšenie úrovne dopravy a bezpečnosti dopravy na západe Slovenska. Samotné prepojenie D1/D4 odbremeňuje v súčasnosti hlavné mesto od viac ako dvetisíc kamiónov denne.