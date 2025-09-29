Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Slovensko chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu Európskej únie pre konkurencieschopnosť, tvrdí Saková

TASR

BRUSEL - Slovensko chce zohrávať rovnocennú úlohu pri dotváraní podoby budúceho fondu Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť ako ostatné členské štáty EÚ. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po zasadnutí pondelňajšej Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.

Saková upozornila, že ministri sa venovali trom hlavným témam - tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť, cieľom zákazu výroby spaľovacích motorov v automobilovom priemysle po roku 2035 a zjednodušovaniu procesov fungovania jednotného trhu EÚ. Spresnila, že fond pre konkurencieschopnosť by mal mať v budúcom programovacom období rozpočet okolo 450 miliárd eur, pričom súčasné diskusie sa týkajú nastolenia jednotlivých nástrojov tohto fondu.

Saková na Rade Európskej únie o tvorbe fondu konkurencieschopnosti EÚ

„Apelujeme na to, aby aj menšie štáty a podnikatelia zo Slovenska sa mohli dostať k týmto zdrojom a nemuseli prekonávať zbytočnú administratívnu záťaž,“ vysvetlila. Dodala, že aj menšie krajiny ako Slovensko chcú byť pri nastavovaní pravidiel vyhodnocovania pre tento fond a čerpania jeho zdrojov, čo znamená nebyť na okraji a nebyť odsúdení „na milosť a nemilosť“ väčších krajín. „Chceme, aby už v tých prvých debatách komu ako budú fondy delegované, Slovensko zohrávalo významnú úlohu, aby malo rovnako silné slovo ako ostatní. Aby sa našim podnikateľom neušlo iba nejaké malé percento a aby sa prihliadalo na to, aký potenciál má ekonomika každého členského štátu a nestavať len na počte obyvateľov,“ opísala situáciu.

Saková žiada realistickejšie ciele dekarbonizácie a menšiu byrokraciu pre firmy

Debaty v oblasti automobilového priemyslu sa podľa jej slov nesú v znamení toho, že veľké členské štáty a „automobilové mocnosti“ ako Slovensko, apelujú na Európsku komisiu, aby ciele dekarbonizácie pre automobilový priemysel prehodnotila a aby trh samotný rozhodol, či sa uprednostní výroba elektromobilov alebo áut so spaľovacím motorom. „Uvedomujeme si, že výroba elektromobilov je budúcnosť, ale tieto ciele sa musia zreálniť s tým, ako jednotlivé automobilky vedia prejsť na výrobu elektromobilov a či na to budú mať investície,“ odkázala. Ocenila, že sa eurokomisia zaviazala, že do konca tohto roka predloží návrh ako riešiť túto problematiku.

Privítala diskusie o takzvanom „omibuse“, čiže v poradí už šiestom balíku opatrení, ktoré majú zjednodušiť pravidlá a znížiť byrokraciu na jednotnom trhu, čo by mohlo európskym firmám ušetriť 8,6 miliardy eur ročne. Saková však upozornila na prepočty dánskeho predsedníctva v Rade EÚ, podľa ktorých pripravované nariadenia na úrovni Únie môžu zvýšiť záťaž pre podniky do 70 až 80 miliárd eur ročne. To podľa nej znamená, že eurokomisia musí konštruktívnejšie riešiť túto otázku, aby zaistila konkurencieschopnosť EÚ a hlavne, aby prispôsobila lepšie čerpanie eurofondov pre malých a stredných podnikateľov.

Poslanci rozhodnú o adresnej
Poslanci rozhodnú o adresnej energopomoci budúci týždeň: Podľa Rašiho má byť zákon spravodlivejší
Domáce
FOTO zľava: Peter Žiga, Matúš
Hlasovanie o novele Ústavy sa presúva: Do rozpravy sa prihlásilo päť opozičných poslancov
Domáce
Opozícia kritizuje návrh zákona
Opozícia kritizuje návrh zákona o adresnej energopomoci: Nakoniec možno zaplatíme ešte viac!
Domáce
Energopomoc pre ľudí za
Energopomoc pre ľudí za 435 miliónov eur bude uhradená z eurofondov, uviedol Fico
Domáce

Vernisáž pamätného murálu dvojice Lasica a Satinský na Dunajskej ulici
Vernisáž pamätného murálu dvojice Lasica a Satinský na Dunajskej ulici
Vyjadrenie Šipoša a Matoviča ku Krajčímu a Krátkemu
Vyjadrenie Šipoša a Matoviča ku Krajčímu a Krátkemu
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Nový daňový bonus pre
Nový daňový bonus pre manželské páry: Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o manželskom bonuse
SHMÚ vydal výstrahu: V noci hrozí prízemný mráz vo väčšine Slovenska, ohrozená je vegetácia
SHMÚ vydal výstrahu: V noci hrozí prízemný mráz vo väčšine Slovenska, ohrozená je vegetácia
Donald Trump (vpravo) počas
Nový americký mierový plán mení všetko: V prípade skončenia bojov by Pásmo Gaza prešlo pod správu Trumpa
Britská vláda uvalila sankcie
Britská vláda uvalila sankcie na Irán: Podľa Londýna majú prijaté opatrenia obmedziť snahy Iránu o šírenie jadrových zbraní
FOTO Poľská polícia odhalila najväčšiu
Poľskí policajti objavili zlatú baňu! Skupina vyrábala falošné lieky: Ide zatiaľ o najväčšiu výrobňu v krajine
Ivo Ladižinský opäť v
Ladižinský opäť v Inkognite a hneď terčom posmechu: Som tu za debila!
FOTO vnútri! Zoey Deutch
Obrovská RADOSŤ známej herečky: ZÁSNUBY po 4 rokoch randenia... Prsteň za státisíce!
Lucia Olešová
Bývalej Superstaristke Olešovej sa nedarí otehotnieť: Adopcia s manželom z cudziny? Toto je plán B
FOTO vnútri! Obrovská radosť slávneho herca:
Obrovská radosť slávneho herca: S manželkou čakajú TRETIE dieťa!
FOTO Desivý nález v opustenom
Mrazivý zážitok z Kanady: VIDEO Tajomné kroky a tiene v opustenom kláštore! Prieskumník si myslel, že tam je sám, OMYL
Pri cukrovke sa nemusíte
Pri cukrovke sa nemusíte vzdať chutných jedál: Držte sa týchto rád
FOTO Žena zažila nočnú moru
Výplne pier sa zmenili na horor: Žena skončila s obrovským opuchom! Salón zvalil vinu na menštruáciu
Únava z nočných šícht
Únava z nočných šícht si vybrala daň! Žena vyšla z domu bez nohavíc, VIDEO baví celý internet
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Legendárna FIFA či Need for Speed: Jednu z najväčších herných firiem sveta kupujú arabskí šejkova a Trumpov zať! (foto)
Legendárna FIFA či Need for Speed: Jednu z najväčších herných firiem sveta kupujú arabskí šejkova a Trumpov zať! (foto)
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Žiadne odvody a len trojpercentná daň: Poslanci budú rokovať o zavedení mikropodnikania!
Avizované sa stalo skutočnosťou: FIFA trestala, kvalifikačná skupina o MS 2026 má nového lídra
Avizované sa stalo skutočnosťou: FIFA trestala, kvalifikačná skupina o MS 2026 má nového lídra
Zlato vo dvojhre aj štvorhre: Slovenský talent dokázal niečo, čo sa dve dekády nikomu nepodarilo
Zlato vo dvojhre aj štvorhre: Slovenský talent dokázal niečo, čo sa dve dekády nikomu nepodarilo
Futbalový svet ranila ďalšia tragédia: Po smrti mladého brankára (†19) vyhlásili trojdňový smútok
Futbalový svet ranila ďalšia tragédia: Po smrti mladého brankára (†19) vyhlásili trojdňový smútok
Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Jogínka z Kostariky, odborníčka na hormóny a koncert plný magickej energie: Zažite výnimočný deň na Bratislavskom hrade
Jogínka z Kostariky, odborníčka na hormóny a koncert plný magickej energie: Zažite výnimočný deň na Bratislavskom hrade
Poľská polícia odhalila najväčšiu
Poľskí policajti objavili zlatú baňu! Skupina vyrábala falošné lieky: Ide zatiaľ o najväčšiu výrobňu v krajine
UFO pri hraniciach s
UFO pri hraniciach s Českom? Ľudia neverili vlastným očiam: Záhadný úkaz na tmavej oblohe!
Pri tragickej nehode pri
Tragická nehoda pri obci Janice! Auto skončilo mimo cesty, hlásia najmenej dve obete a piatich zranených
Hlina a Holečková sú
Hlina a Holečková sú vo vytržení: Kontroverzná vila pri Nitre a nové zistenia, v roku 2023 sa tam neubytoval NIKTO!

