Muž s tromi promile náhle vošiel do cesty: Po náraze ho odhodilo mimo vozovku, utrpel vážne zranenia

RIMAVSKÁ SOBOSA - V Rimavskej Sobote došlo vo štvrtok (2. 10.) k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto zrazilo chodca. Muž pri nehode utrpel vážne zranenia, v krvi mal vyše tri promile alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo vo večerných hodinách pri rimavskosobotskej mestskej časti Šibeničný vrch. „Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného auta viedol vozidlo v smere od mestskej časti Vinica do mesta Rimavská Sobota smerom k mestskej časti Šibeničný Vrch, pričom došlo k zrážke chodca, ktorý mal náhle vojsť do cesty,“ uviedla polícia.
Muža po náraze odhodilo mimo cestu, z miesta nehody bol prevezený do nemocnice. „Podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpel zranenie s predbežnou dobou liečby nad 42 dní,“ priblížila polícia. Dychová skúška u vodiča osobného auta bola negatívna. U chodca bol nariadený odber krvi, nameraná hodnota predstavovala vyše tri promile alkoholu.