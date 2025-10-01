Jennifer (†22) chcela ísť s deťmi za sestrou: Srdcervúce slová rodiny po tragédii pri Janiciach

JANICE – Tragická nehoda pri obci Janice v okrese Rimavská Sobota si vyžiadala tri životy – mladej mamičky Jennifer, jej ročného synčeka Kristiánka a len 6-dňového novorodenca Jamana. Ďalšie tri deti a vodič Ladislav sú naďalej v nemocnici. Kým polícia vedie vyšetrovanie, blízki prehovorili o tom, čo sa odohralo krátko pred nešťastím.
Rodina prezradila, že Jennifer (†22) sa v pondelok popoludní vybrala aj so svojimi deťmi za sestrou do neďalekého Belína. V aute ich viezol švagor Ladislav, ktorý mal podľa medializovaných informácií vodičský preukaz len dva mesiace. „Jennifer chcela sestre zaviezť recept na tabletky od doktora. Prešli z domu len kúsok, keď havarovali. Nevieme si vysvetliť, čo sa mohlo stať. Ladislav bol dobrý šofér,“ povedala pre Nový čas so slzami v očiach Jenniferina teta Veronika.
V osobnom aute značky Daewoo sedelo sa viezlo 7 ľudí, vrátane päť detí. Na rovnom úseku cesty vozidlo náhle zišlo mimo vozovky a následne sa vymrštilo späť na cestu. „Osobné auto zišlo z presne neustálených príčin mimo cesty do jarku. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy, a tiež z odboru zdravotníctva,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica Petra Kováčiková.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a do vyšetrovania prizvala znalcov z odboru cestnej dopravy aj súdneho lekárstva. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu, negatívny bol aj test na drogy. „Príčina nehody je v štádiu vyšetrovania,“ dodala Kováčiková.
Pri nehode zasahovali všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka. Do banskobystrickej nemocnice bol transportovaný len niekoľkodňový Jaman spolu so štvorročným bratčekom Alim. „Napriek nášmu maximálnemu úsiliu sa mladšie z detičiek, žiaľ, nepodarilo zachrániť. Staršie podstúpilo ešte v noci chirurgický zákrok a je stabilizované a pri vedomí,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Alena Šperková.
Do rimavskosobotskej nemocnice previezli Julku (3) a v Košiciach lekári operovali Robka (6), ktorý mal podľa prasknuté hrubé črevo. Vodič Ladislav skončil v Lučenci. Najhoršie stratu znáša manžel mladej Jennifer. Prišiel o manželku a dvoch synčekov. „Najmladší chlapček prišiel len v nedeľu z nemocnice a už tu medzi nami nie je,“ dodala teta Veronika pre Nový čas.
Tragédia otriasla aj obcou. „Toto sa u nás ešte nestalo. Vyjadrujem úprimnú sústrasť. Bola to slušná rodina. Je to strašné,“ povedala starostka Marta Martinovicsová. Dodala, že vodič Ladislav dostal vodičský preukaz len nedávno. „Možno išiel príliš rýchlo, inak si to nevieme vysvetliť,“ doplnila starostka. Polícia naďalej vyšetruje okolnosti nehody a vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.