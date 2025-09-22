Prezident podpísal niekoľko noviel zákonov: Súčasťou sú aj zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini podpísal v piatok (19. 9.) nový zákon o psychologickej činnosti. Súčasťou novej legislatívy sú aj zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
Zákon upravuje podmienky na výkon povolania psychológ, podmienky poskytovania psychologickej činnosti, ďalšie vzdelávanie psychológa, ako aj úlohy Slovenskej komory psychológov mimo rezortu zdravotníctva.V novej legislatíve sa precizuje povinná registrácia všetkých psychológov vykonávajúcich psychologickú činnosť so zohľadnením diferencovaného výkonu povolania psychológ. Precizujú sa tiež podmienky výkonu povolania psychológ a poskytovania psychologickej činnosti.
Stanovuje sa tiež podmienka licencie pre výkon povolania psychológ na voľnom trhu v závislej aj nezávislej činnosti, čím sa podľa predkladateľov zjednodušil režim pre registrované osoby, ktoré nevykonávajú povolanie na voľnom trhu. „A zároveň je nastavenými podmienkami a povinnosťami psychológa s vydanou licenciou zabezpečená ochrana zdravia pri poskytovaní psychologickej činnosti a príslušný dohľad komory nad jej výkonom,“ píše sa vo vysvetlení nového znenia legislatívy.
Nový zákon je účinný od 1. októbra.V rámci tejto legislatívy sú aj zmeny pri záchrankách. Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva má tak po novom v prípade, ak by poskytovateľovi zrušilo povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Poverenie má rezort vydávať najdlhšie do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia.
Nájdený archívny dokument bez majiteľa bude môcť po novom automaticky získať do vlastníctva štát. Nálezca dokumentu by mohol dostať nálezné vo výške desať percent z ceny daného dokumentu. Vyplýva to z novely zákona o archívoch a registratúrach, ktorú v piatok (19. 9.) podpísal prezident SR Peter Pellegrini. „Cenu archívneho dokumentu zisťuje akvizičná komisia Ministerstva vnútra SR, ktorej zloženie a činnosť upraví štatút akvizičnej komisie vydaný Ministerstvom vnútra SR. Akvizičná komisia by mala byť zložená z odborníkov - archivárov, ktorí majú za úlohu posudzovať hodnotu a význam archívnych dokumentov,“ ozrejmil rezort vnútra, ktorý za novelou stojí.
Úprava nadväzuje na aplikačnú prax, keď sa množia prípady predloženia nájdených archívnych dokumentov, pri ktorých nie je možné dokladovať ich vlastníctvo. Novela mení aj spôsob vyrubovania správnych poplatkov za vydanie odpisu, výpisu či potvrdenia z archívneho dokumentu. Za vyhotovenie kópie archívneho dokumentu, ktorý vyhľadal žiadateľ pri štúdiu v bádateľni archívu sám, by uhrádzal len náklady spojené s jej vyhotovením.Po novom sa takisto má neuvedenie zdroja archívneho dokumentu považovať za hrubé porušenie bádateľského poriadku. Úprava zároveň rozširuje typy povinných vyhlásení zo strany pôvodcu registratúry. Upravuje tiež výšku pokuty za priestupok a správny delikt.Novela bude účinná od 15. októbra tohto roka.
Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, sa posunú na začiatok roka 2027. Vyplýva to z vládneho návrhu novely, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Účinnosť týchto ustanovení sa už raz posúvala, a to na október tohto roka.
„V dôsledku nedostatočného časového priestoru na prípravu a testovanie nových technických riešení a prevádzkových postupov hrozí, že služby zaručenej konverzie nebudú od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení plne funkčné, resp. nebude možné zabezpečiť ich poskytovanie v súlade s právnymi požiadavkami,“ uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v dôvodovej správe. Podľa rezortu tak zároveň nie je možné garantovať ich spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke, čo je obzvlášť kritické vzhľadom na povahu dokumentov, s ktorými sa v rámci konverzie pracuje.
Posunutím termínu účinnosti o 15 mesiacov sa podnikateľom a ostatným osobám oprávneným vykonávať zaručenú konverziu (prevažne advokátom) oddiali využívanie nového komplexného technického riešenia týkajúceho sa zaručenej konverzie. Aktuálne využívaný systém však naďalej funguje a podnikatelia ho môžu používať až do spustenia nového informačného systému Centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Zmeny sa netýkajú notárov, ktorí využívajú vlastný informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky.
Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú niektoré zmeny z vládnej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú v piatok (19. 9.) podpísal prezident Peter Pellegrini.„Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR. Zmeny majú podľa neho najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom.
Novelou sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, právna úprava tiež zjednoduší predkladanie reštrukturalizačného plánu.Poslanci schválili k novele aj pozmeňujúci návrh Richarda Glücka (Smer-SD). Ten prináša spresnenie zákazu reťazenia reštrukturalizácie, úpravu niektorých lehôt na zníženie časovej náročnosti konania či odstránenie nezrovnalostí pri tvorbe skupín nezabezpečených veriteľov.Novela bude účinná od 1. októbra tohto roka.