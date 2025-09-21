Nedeľa21. september 2025, meniny má Matúš, zajtra Móric

Naháňačka ako z filmu: Do veľkej pátracej akcie boli zapojení slovenskí aj českí policajti! V nasadení je aj vrtuľník

BRATISLAVA - Scénu ako z filmu si zažili motoristi na českej a slovenskej diaľnici. Českí policajti v Česku totiž prenasledovali unikajúce vozidlo, ktoré prešlo až cez hranice Slovenska, kde im so zásahom pomáhali aj naši policajti. Unikajúcich páchateľov sa podarilo zastaviť, no jeden z miesta ušiel. Pri naháňačke zasahoval aj vrtuľník.

Všetko to malo začať po tom, čo sa vodič vozidla značky BMW odišiel z čerpacej stanici v Česku bez zaplatenia. Krátko na to sa ho snažili zastaviť privolaní českí policajti, no vodič im začal unikať a začala sa naháňačka. Po tom, ako vozidlo prešlo cez česko-slovenské hranice v Brodskom, sa k naháňačke pridali aj slovenskí policajti. Informuje o tom portál tvnoviny.sk

Vďaka spolupráci českých a slovenských policajtov sa unikajúce vozidlo napokon podarilo zastaviť na diaľnici D2. Policajti následne zadržali tri osoby - mužov. Vo vozidle spolu s nimi bol aj štvrtý muž, ktorému sa ale podarilo ujsť, policajti po ňom intenzívne pátrajú. V okolí miesta činu aktuálne lieta aj vrtuľník. Policajti odstavili auto v pravom jazdnom pruhu v smere do Bratislavy a okolo miesta činu rozmiestnili výstražné kužele aj informáciu o zúžení pruhov. Nebezpečenstvo na ceste nahlásili motoristi už aj v aplikácii Waze, ide o úsek diaľnice pri Stupave. Podľa aplikácie sa v mieste tvoria kolóny. 

Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Správy
Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotí triumf nad ŠKP Bratislava
Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotí triumf nad ŠKP Bratislava
Hádzaná
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka po domácej prehre 24:34 s MŠK Považská Bystrica
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka po domácej prehre 24:34 s MŠK Považská Bystrica
Hádzaná

Domáce správy

Najnovší prieskum: Voľby by
Najnovší prieskum: Voľby by vyhralo PS, hneď za ním Smer! O tretie miesto sa bijú dve strany
Domáce
Naháňačka ako z filmu: Do veľkej pátracej akcie boli zapojení slovenskí aj českí policajti! V nasadení je aj vrtuľník
Domáce
Policajti zachránili život seniorke: Vo vlastnom byte bola uväznená niekoľko dní
Domáce
Škola slávnej atlétky Emmy Zapletalovej má nový atletický ovál pre talenty
Škola slávnej atlétky Emmy Zapletalovej má nový atletický ovál pre talenty
Nitra

Zahraničné

Francúzski starostovia plánujú vyvesiť palestínske vlajky napriek varovaniu ministerstva vnútra
Zahraničné
Trump posiela Afganistanu nejasnú hrozbu: Je potrebné vrátiť leteckú základňu v Bagrame, inak nastanú ZLÉ VECI
Zahraničné
Supertajfún Ragasa sa blíži k Filipínam a Taiwanu: Úrady pripravujú evakuácie obyvateľov
Zahraničné
Británia sa pripravuje na uznanie Palestíny ako štátu: Netanjahu zúri, Hamas oslavuje
Zahraničné

Prominenti

Bývalá hviezda Novy opäť totálne NA DNE: Po strate dcéry prišiel ROK PO SVADBE aj o manželku (†30)!
Domáci prominenti
Modelka Victoria's Secret PORODILA: Na svet priviedla TRETIE DIEŤA!
Zahraniční prominenti
Belohorcová musí peniť: FOTO Hájek ju mal vymeniť za Macedónku s dokonalou postavou
Domáci prominenti
Známy spevák ZRUŠIL koncerty: Pre vyhrážky SMRŤOU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka snov sa zmenila na chaos: Po pristátí ostali dve Američanky v šoku! Kde to vlastne sme?
Zaujímavosti
Ikonická veža v jazere: Viete, kde sa nachádza a ako vznikla?
dromedar.sk
Radosť z nového bývania sa zmenila na horor: Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! Čo tam objavil?
Zaujímavosti
Archeológovia v úžase: Najstaršie múmie na svete odhalili šokujúce tajomstvá! Desivé rituály smrti
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)

Šport

Šok a smútok z náhleho úmrtia: Tragická rana ranila Liverpool
Šok a smútok z náhleho úmrtia: Tragická rana ranila Liverpool
Premier League
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal
Weiss si sypal popol na hlavu a po šlágri sršal spokojnosťou: Výborný futbal so šťastným koncom
Weiss si sypal popol na hlavu a po šlágri sršal spokojnosťou: Výborný futbal so šťastným koncom
Niké liga
Divoká gólová prestrelka na Slovane: Dunajská Streda zahodila penaltu a odchádza bez bodov
Divoká gólová prestrelka na Slovane: Dunajská Streda zahodila penaltu a odchádza bez bodov
Niké liga

Auto-moto

Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky

Kariéra a motivácia

Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Motivácia a produktivita
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariera.sk TS
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Rady, tipy a triky
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
Prostredie práce

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Výber receptov
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Rady a tipy

Technológie

Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Technológie
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Windows
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Veda a výskum
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Vesmír

Bývanie

6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!

Pre kutilov

Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada

Stream naživo

Pravda o vzťahu Hailey a Justina: Rozprávkový príbeh lásky, manželstvo pod drobnohľadom, čo je realita a čo len fáma?
Zahraničné celebrity
Pravda o vzťahu Hailey a Justina: Rozprávkový príbeh lásky, manželstvo pod drobnohľadom, čo je realita a čo len fáma?
