Naháňačka ako z filmu: Do veľkej pátracej akcie boli zapojení slovenskí aj českí policajti! V nasadení je aj vrtuľník

BRATISLAVA - Scénu ako z filmu si zažili motoristi na českej a slovenskej diaľnici. Českí policajti v Česku totiž prenasledovali unikajúce vozidlo, ktoré prešlo až cez hranice Slovenska, kde im so zásahom pomáhali aj naši policajti. Unikajúcich páchateľov sa podarilo zastaviť, no jeden z miesta ušiel. Pri naháňačke zasahoval aj vrtuľník.
Všetko to malo začať po tom, čo sa vodič vozidla značky BMW odišiel z čerpacej stanici v Česku bez zaplatenia. Krátko na to sa ho snažili zastaviť privolaní českí policajti, no vodič im začal unikať a začala sa naháňačka. Po tom, ako vozidlo prešlo cez česko-slovenské hranice v Brodskom, sa k naháňačke pridali aj slovenskí policajti. Informuje o tom portál tvnoviny.sk
Vďaka spolupráci českých a slovenských policajtov sa unikajúce vozidlo napokon podarilo zastaviť na diaľnici D2. Policajti následne zadržali tri osoby - mužov. Vo vozidle spolu s nimi bol aj štvrtý muž, ktorému sa ale podarilo ujsť, policajti po ňom intenzívne pátrajú. V okolí miesta činu aktuálne lieta aj vrtuľník. Policajti odstavili auto v pravom jazdnom pruhu v smere do Bratislavy a okolo miesta činu rozmiestnili výstražné kužele aj informáciu o zúžení pruhov. Nebezpečenstvo na ceste nahlásili motoristi už aj v aplikácii Waze, ide o úsek diaľnice pri Stupave. Podľa aplikácie sa v mieste tvoria kolóny.