Nahnevaní policajní odborári posielajú ministrovi vnútra tvrdý odkaz: Chceme vidieť skutky, sľuby nám už nestačia!

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň sa pred budovu parlamentu postavili nahnevaní policajti, ktorí tak protestovali proti zrušeniu valorizácie ich platov. V čase konsolidácie ich táto informácia mimoriadne zasiahla a do ulíc sa vybrali po 20 rokoch. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že v uliciach neboli hasiči ani policajti, ale odborári. Tí mu teraz posielajú tvrdý odkaz.
Pred parlamentom sa v stredu 17. septembra konalo zhromaždenie policajných odborárov „za spravodlivú valorizáciu platov“. Pridali sa k nim aj hasičskí odborári. Reagujú tak na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok. Odborári sa obávajú oslabenia „už beztak narušeného fungovania Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru“. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. Policajní odborári takisto pripomínajú, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda, podľa ktorej má byť v roku 2026 valorizácia platov o päť percent.
Archívne VIDEO Zhromaždenie policajných a hasičských odborárov pred parlamentom za spravodlivú valorizáciu platov
Práve k zhromaždeniu sa v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy vyjadril aj samotný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. "Neprotestovali ani hasiči, ani policajti, protestovali odborári, s ktorými ale som vždy mal dobré vzťahy a vždy konštruktívnu debatu a to sa budem snažiť mať aj teraz," uviedol v diskusnej relácii.
Práve tejto formulácie sa "chytili" spomínaní policajní odborári, ktorí zhromaždenie pred parlamentom zorganizovali. A za jeho slová ho ostro skritizovali.
"Ako absolvent Akadémie sociálnej demokracie by mal veľmi dobre vedieť, že odborári nie sú nikto „tretí“. Odborári sú samotní zamestnanci. V našom prípade priamo príslušníci Policajného zboru a civilní zamestnanci Ministerstva vnútra SR. Podobne je to aj u hasičov, odbory netvoria „cudzí ľudia“, ale tí, ktorí denne nesú zodpovednosť za bezpečnosť a chod štátu," napísal na sociálnej sieti Odborový zväz polície.
Ako dodali, ide podľa nich o zľahčovanie celej situácie, ktoré označili za neúctivé. Poukázali pritom na to, že ide o rovnakých zamestnancov ministerstva, ktorým už tretí rok po sebe neplánuje štát valorizovať platy. "Civilní zamestnanci sú navyše v ešte horšej situácii – časť ich tabuliek začína pod minimálnou mzdou! Minister zároveň hovoril o „dobrých vzťahoch a konštruktívnej debate“ s odbormi. Začiatkom takejto debaty môže byť napríklad naplnenie sľubu o vyplatení odmien pre policajtov za nasadenie pri riešení krízy SLAK, na ktoré čakajú už od apríla. Chceme vidieť skutky, sľuby nám už nestačia!" uzavreli.