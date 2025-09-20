Nový dizajn policajných áut? Návštevníkov Dní ministerstva vnútra pobúrilo demo vozidlo: Všetko je vraj inak, ako sa zdá

BRATISLAVA - Tento víkend sa v bratislavskej Inchebe konajú Dni ministerstva vnútra, kde sa návštevníkom predstavia príslušníci ministerstva - policajti, hasiči, horskí záchranári a iní. Spolu s nimi si Slováci môžu pozrieť aj vozidlá - historické, aj aktuálne. Vlnu diskusie spustilo však na prvý pohľad neznáme policajné auto, ktoré sa označovalo ako demo. Hovorilo sa o novom dizajne policajných áut, no všetko je vraj inak, ako sa prezentovalo.
Historické autá, súčasné autá, hasiči, policajti, rôzne atrakcie pre detí aj dospelých. To sú Dni ministerstva vnútra. Aj keď možností je v bratislavskej Inchebe veľa, ľudí zaujalo najmä policajné auto, ktoré sa nachádzalo pri stánku sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti rezortu vnútra. To malo úplne iný dizajn, ako majú aktuálne vozidlá polície. Okrem toho malo polep "demo", teda v skúšobnej prevádzke. Ľudia tak začali špekulovať, že pôjde o už štvrtý dizajn vozidiel, voči čomu sa v čase ohlásenej konsolidácie začali búriť.
Na auto poukázal na sociálnej sieti aj bývalý policajný prezident Štefan Hamran, ktorý vzhľad vozidla komentoval štýlom "dúfam, že ide len o ďalší zlý vtip z dielne Matúša Šutaja Eštoka (ministra vnútra - pozn. redakcie)".
O aute na sociálnej sieti, na stránke ministerstva vnútra informoval aj pracovník sekcie informatiky rezortu. Podľa jeho slov je vozidlo v demo verzii, pričom sa demo verzia týka najmä vybavenia vozidla. "Vybavenie je plne mobilné, policajt už nebude musieť všetko robiť vo vnútri vozidla, ale jednoduchým tabletom aj mimo vozidla. Ten si môže vziať všade so sebou," uviedol pracovník s tým, že bude mať k dispozícii všetky údaje tak, ako doteraz, zvnútra auta.
Policajná Škoda Kodiaq s polepmi POLÍCIA DEMO rozprúdila búrlivú diskusiu. Ľudia sa dopytovali, či ide o nový polep policajných vozidiel. Časom však polep Polícia DEMO zmizol. Všetko však má podľa pracovníkov v stánku jednoduché vysvetlenie. Podľa ich slov sa polep policajných áut meniť nebude a ide len o dezinformáciu. Odstránenie nálepky DEMO vysvetlili tým, že práve pre šírenie nepravdivých informácií na sociálnej sieti sa rozhodli pred auto umiestniť tabuľu "prototyp technického vybavenia mobilného policajta (nie dizajnu)". Informoval o tom portál autobazar.eu.