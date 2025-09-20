Kriminalisti vyšetrujú útok sekerou v Krupine, podozrivého zadržali

KRUPINA - Banskobystrickí krajskí kriminalisti vyšetrujú násilný útok sekerou v Krupine, podozrivý je v rukách polície. Informovala v sobotu hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Dodala, že policajti stotožnili podozrivého muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode. Skutok sa stal vo štvrtok (18. 9.) v krupinskej mestskej časti nazývanej Štrampľoch. Podľa doteraz zistených informácií v priestoroch opustenej budovy napadli 36-ročného muža. Utrpel ťažké zranenia na hlave, ktoré mu spôsobil útok sekerou. Zraneného previezli do banskobystrickej nemocnice.
Hovorkyňa poznamenala, že vyšetrovateľ v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. „Bližšie informácie k prípadu pre prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť,“ spomenula.