Hlasovanie v ankete MAMA ROKA 2025 je SPUSTENÉ! Podporte svojho favorita, pomôžte tam, kde je to najviac potrebné, a vyhrajte skvelé ceny!

A je to tu! Hlasovanie za MAMA ROKA 2025 je už spustené. Vybrali sme 16 finalistov - inšpiratívne mamy aj ockov z celého Slovenska.
Poslanie ankety MAMA ROKA
Občianske združenie MAMA ROKA organizuje už šiesty ročník výnimočnej ankety MAMA ROKA 2025. Pod záštitou solidarity, rodinných hodnôt a autentických príbehov hľadáme tiché hrdinky a hrdinov bežného života, ktorí si zaslúžia viac než len uznanie. V uplynulom ročníku sme vďaka podpore partnerov a verejnosti odovzdali rodinám finančnú pomoc vo výške takmer 11 000 € a nefinančnú podporu viac ako 23 000 €. Generálny partner ankety ING Hubs Slovakia venuje tento rok víťazke v ankete MAMA ROKA 2025 finančnú podporu vo výške 5 000 € ako konkrétny prejav úcty a ocenenia. Hlavným partnerom kategórie Cena verejnosti je FB CLINIC.
Kategórie a ambasádori
- MAMA bojovníčka – ambasádorka: Mirka Luberdová | Hlavný partner kategórie: BLOOM ROBBINS
- MAMA podnikateľka – ambasádorka: Lucia Hablovičová | Hlavný partner kategórie: CCC
- MAMA influencerka – ambasádorka: Diana Hágerová | Hlavný partner kategórie:: Collistar Milano
- OCKO roka – ambasádor: Roman Pomajbo | Hlavný partner kategórie: CYBEX
- Cena verejnosti (SMS hlasovanie prostredníctvom DMS) – Hlavný partner kategórie: FB CLINIC
Finalisti MAMA ROKA 2025
Odborná porota vybrala 16 finalistov, ktorí zabojujú o vaše hlasy v kategórii "Cena verejnosti”. Zoznam finalistov a ich príbehy nájdete na www.mamaroka.sk.
MAMA bojovníčka: Michaela Bročková, Mária Kravčíková, Marianna Ondrejová, Gabriela Hudáková
MAMA podnikateľka: Daniela Krajčová, Radka Bludovičová, Razan Hajjeh, Silvia Langermann
MAMA influencerka: Daniela Pavlíková, Dominika Jurena, Natália Zajacová, Soňa Skoncová
OCKO roka: Daniel Bašo, Ján Kmeťo, Juraj Dedinský, Pavol Gromina
Ako hlasovať a zároveň pomôcť?
Hlasovanie prebieha do 30. septembra 2025.
Stačí poslať darcovskú SMS (DMS) na číslo 877 s textom podľa kódu svojho favorita v tvare: DMS(medzera)MAMAROKA1 až 12 alebo: DMS(medzera)OCKOROKA1 až 4. Finalista s najvyšším počtom hlasov získa Cenu verejnosti.
Vaše hlasy rozhodnú nielen o víťazovi, ale pomôžu tam, kde je to najviac potrebné, rodine Jarmily Mončekovej, mamy štyroch detí, ktorá nevzdáva boj za zdravie svojich dvoch synov. Výťažok poputuje na rehabilitácie pre malého Adamka, ktorý sa narodil so zriedkavým ochorením – achondropláziou. Ich príbeh si môžete prečítať TU. Ďakujeme za každý váš hlas, ktorý pomôže ♡.
Exkluzívne ceny pre hlasujúcich
Po odoslaní DMS sa registrujte na www.mamaroka, vyplňte krátký formulár a môžete vyhrať jednu z fantastických cien:
- 8-dňovú dovolenku pre 2 osoby v Grécku od CK HYDROTOUR
- automobil Dacia Duster na jeden mesiac
- poukážku v hodnote 500 € od Hlavného partnera Ceny verejnosti FB CLINIC
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 17.októbra 2025
Víťazi jednotlivých kategórií, titul MAMA ROKA 2025 spolu s Cenou verejnosti budú vyhlásení 17. októbra 2025 počas Galavečera v Hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava. Podujatie bude vysielané naživo.
Ďakujeme, že spolu s nami oceňujete výnimočné mamy a ockov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a obdiv.