Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy

BRATISLAVA - Časť ľudí si v budúcom roku polepší. Sociálna poisťovňa bude vyplácať vyššie maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.
Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. Na svojom webe o tom informovala Sociálna poisťovňa.
"Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2026, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 100,2083 eura. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2026, pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je 25,4000 eura," vysvetlili.
Maximálna výška dávky nemocenské
Znamená to, že ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2026, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať sumu 55,11456500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 653,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 708,60 eura.
Maximálna výška dávky materské
Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 75,15622500 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 2 254,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 2 329,90 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.
Maximálna výška dávky tehotenské
Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 15,03124500 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 451 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 466 eur mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.
Maximálna výška dávky ošetrovné
Maximálne denné ošetrovné v roku 2026 predstavuje sumu 55,11456500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 771,70 eura.
Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 653,50 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 708,60 eura mesačne pri 31 dňovom kalendárnom mesiaci.