Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy

BRATISLAVA - Časť ľudí si v budúcom roku polepší. Sociálna poisťovňa bude vyplácať vyššie maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. Na svojom webe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

"Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2026, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 100,2083 eura. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2026, pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je 25,4000 eura," vysvetlili. 

Maximálna výška dávky nemocenské

Znamená to, že ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2026, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať sumu 55,11456500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 653,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 708,60 eura.

Maximálna výška dávky materské

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 75,15622500 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 2 254,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 2 329,90 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Maximálna výška dávky tehotenské

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 15,03124500 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 451 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 466 eur mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Maximálna výška dávky ošetrovné

Maximálne denné ošetrovné  v roku 2026 predstavuje sumu 55,11456500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 771,70 eura.

Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 653,50 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 708,60 eura  mesačne pri 31 dňovom kalendárnom mesiaci.

Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
Rokovanie ukončili poslanci novelou o verejných vodovodoch
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
V Británii, Litve a Lotyšsku zadržali viacero podozrivých zo špionáže pre Rusko
Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila raketu a dron vypálené z Jemenu
Indonézsku provinciu Stredná Papua zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1
Americký Senát schválil po zmene pravidiel naraz až 48 Trumpových nominantov
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!
Svadba s nečakaným prekvapením a... o 5 týždňov český spevák zomrel!
TRAPAS Petry Polnišovej: VYZLIEKALA sa pred porotou... zastavila ju až Kronerová!
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
