Poslanci začali štvrtkové rokovanie balíkom školských zákonov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Getty Images)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie návrhmi z dielne ministerstva školstva. Rokuje sa o nich v tzv. zlúčenej rozprave. Balík školských zákonov v pléne predstavuje minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V balíku je sedem rôznych návrhov. Medzi nimi napríklad novela školského zákona či návrh nového zákona o financovaní škôl. Poslanci si tzv. zlúčenú rozpravu k daným bodom odsúhlasili v utorok (16. 9.). Daný postup znamená, že minister predstaví všetky návrhy naraz a poslanci sa k nim budú môcť vyjadriť v rámci jednej diskusie.
archívne video
Tlačová konferencia Tomáša Druckera na tému: Štátna školská inšpekcia zistila závažné porušenia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
O prerokovaných bodoch sa vo štvrtok hlasovať nebude. Poslancov najbližšie hlasovanie čaká až v utorok (23. 9.).