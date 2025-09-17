Volebná komisia klepla po prstoch Progresívnemu Slovensku: Dary z Česka a prekročenie pravidiel, prišla POKUTA!

BRATISLAVA - Financovanie predvolebných kampaní môže byť niekedy otázka dôslednosti. Na tú na Slovensku nazerá volebná komisia. Kým prednedávnom svoje problémy musel vysvetľovať prezident Peter Pellegrini a strana Hlas-SD, ktorej je stále čestným predsedom, problémy postretli aj opozičníkov z radov Progresívneho Slovenska. Musia zaplatiť pokutu.
archívne video
Na pokutu volebnej komisie, ktorá ju vyrubila Progresívnemu Slovensku, upozornil Denník N. Bolo to pritom len nedávno, čo sa predseda volebnej komisie Eduard Burda vyjadroval k leteckému transportu prezidenta počas kampane Petra Pellegriniho.
Zákon je striktný
PS podľa všetkého inkasovalo od volebnej komisie pokutu za prijatie drobných darov. Išlo o ľudí z Českej republiky. Len minulý rok tak do svojej kasy prijalo po 10, 15 a 30 eur. Zákon je však nekompromisný.
Ten totiž povoľuje prijímať dary len od fyzických osôb, ktoré bývajú na Slovensku. Pokuta pre PS tak predstavuje 110 eur. K tejto sume sa úrad dostal vypočítaním dvojnásobku získaných darov - 55 eur.