Zrážka dvoch osobných áut v Krupine: Traja ľudia skončili v nemocnici, FOTO Vozidlá sú na šrot

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
KRUPINA - Zrážka dvoch áut v Krupine si vyžiadal troch zranených. K nehode došlo podľa predbežných zistení kvôli nevoľnosti jedného z vodičov, ktorý mal vojsť s vozidlom do protismeru.
"K zrážke vozidiel došlo dnes (16.9.) v ranných hodinách na ceste I/66, na Pribinovej ulici v Krupine. Podľa doposiaľ zistených informácií došlo za doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných áut," uviedla polícia.
Pravdepodobnou príčinou nehody však bola podľa doterajších zistení náhla nevoľnosť vodiča vozidla Škoda Kodiaq, ktorý mal vojsť s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom Subaru.
Z miesta nehody boli do nemocnice prevezení traja účastníci. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.