Rušenie voľna počas Troch kráľov vyvolalo rozruch: Ústavný právnik vysvetlil celý postup! Otáčať už začal aj Kamenický

BRATISLAVA – Tretí konsolidačný balíček, tak ako nám ho minulý týždeň predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD), ešte môže prejsť zmenami. Jednou z vecí, ktoré možno ešte koaličná trojka prehodnotí, je rušenie voľna počas niektorých sviatkov.

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu.

Jedným z opatrení, ktoré nevzbudilo medzi verejnosťou veľké nadšenie, je aj rušenie voľna počas sviatko. Konkrétne vláda vybrala tri dátumy - 17. november chce ako deň pracovného pokoja zrušiť úplne, 6. januára a 8. mája iba dočasne. Zároveň by sa mal zrušiť aj zákaz predaja. Štát má na tom podľa ministra financií získať celkom 230 miliónov eur.

Už zo samotného rušenia voľna počas sviatkov verejnosť veľmi nadšená nie je, sporným sa však stal najmä 6. január, ktorý je oficiálne sviatkom Zjavenia pána, známejším ako „Traja králi.“ Okrem toho, že pravoslávni veriaci oslavujú v tento deň Vianoce, ide aj o sviatok a deň pracovného pokoja, ktorý je ukotvený v zmluve s Vatikánom.

Konferencia biskupov Slovenska poukázala na to, že dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. „Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov, s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk by nemalo byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu,“ odkázali vláde.

Tiež jasne povedali, že by uvítali, ak by téme zrušenia 6. januára ako dňa pracovného pokoja či iných sviatkov, predchádzal otvorený dialóg taktiež s ohľadom na medzinárodnú dohodu SR –  Vatikánsku zmluvu.

Ústavný právnik Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK vysvetlil, že keďže základná zmluva so Svätou stolicou explicitne uvádza záväzok Slovenska rešpektovať ako deň pracovného pokoja aj 6. január, aj dočasné vypustenie tohto dňa ako pracovného pokoja musí byť s druhou zmluvnou stranou dohodnuté. „Takáto dohoda sa v minulosti zrodila v Portugalsku, ktoré v záujme konsolidácie vypúšťalo viaceré dni pracovného pokoja a so Svätou stolicou sa dohodlo na tom, že sa to dočasne a na vopred určené časové obdobie bude týkať aj niektorých dní pracovného pokoja, ktoré boli ako cirkevné sviatky uvedené v medzinárodnej zmluve. Základná zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou. Dohodu o zmene základnej zmluvy by odsúhlasil parlament, ktorý s ňou vyslovil súhlas aj v roku 2000,“  uviedol. Ak má byť podľa neho dočasné vypustenie 6. januára ako dňa pracovného pokoja v súlade s ústavou, má sa najprv zmeniť medzinárodná zmluva, a až potom môže parlament zo zákona takýto deň dočasne vypustiť.

Vysvetlil tiež, že základná zmluva bola odsúhlasená parlamentom, ratifikovaná prezidentom a vyhlásená v Zbierke zákonov. Ústavný súd rozhoduje v konaní o súlade právnych predpisov aj o súlade zákonov s takýmito medzinárodnými zmluvami. „Vypustenie bez dohody by okrem toho ešte narážalo aj na článok ústavy, podľa ktorého Slovensko uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy. Ústavný súd by vo veci konal na základe návrhu oprávneného subjektu, napríklad parlamentnej opozície (reprezentovanej skupinou najmenej 30 poslancov), a bol by oprávnený pozastaviť účinnosť zákona v tej časti, v ktorej by sa 6. január ako deň pracovného pokoja vypúšťal. O návrhu na pozastavenie účinnosti má Ústavný súd podľa zákona rozhodnúť bezodkladne,“ uviedol. Ak by mu vyhovel, podľa slov Bujňáka by to znamenalo, že 6. január by až do rozhodnutia vo veci samej ostal dňom pracovného pokoja aj v roku 2026.

Kamenický už pripúšťa zmeny

To, či nakoniec k rušeniu voľna 6. januára aj príde, zatiaľ isté nie je. A to napriek tomu, že konsolidačný balíček je už v parlamente. Finacmajster Ladislav Kamenický totiž pripustil, že by nakoniec mohlo prísť k zmenám. Okrem toho, že ešte v piatok nebolo ukončené rokovanie o úsporách niektorých rezortov, je podľa ministra otvorená aj otázka rušenia dní pracovného pokoja počas niektorých sviatkov. Je tak možné, že koalícia ešte v rámci tohto bodu pristúpi k zmenám.

Viac o téme: KonsolidáciaKBSKonferencia biskupov SlovenskaTraja králiZjavenie PánaVatikánska zmluvaRušenie voľna počas sviatkov
Rušenie voľna počas Troch kráľov vyvolalo rozruch: Ústavný právnik vysvetlil celý postup! Otáčať už začal aj Kamenický
