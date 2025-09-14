Počasie nám dáva riadne zabrať: VIDEO Silné dažde robia problémy! Na Liptove vyhlásili MIMORIADNU situáciu

Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

BRATISLAVA - Avizované výdatné zrážky a s nimi spojené povodne dorazili na Slovensko v plnej sile. Západ krajiny sa ocitol pod vodou, na mnohých miestach sa doslova roztrhlo nebo a silné dažde si už pýtajú svoju daň.

Aktualizované 15:16 V okrese Martin platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s predbežnou platnosťou do 18.00 h. Informoval o tom na svojom webe. „Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ spresnili meteorológovia.

Aktualizované 14:45 Žilinská krajská polícia upozorňuje na komplikovanú dopravnú situáciu na niektorých cestách v Žilinskom kraji v súvislosti s výdatným dažďom. Aktuálne policajné hliadky zasahujú na ceste I/18 pri Dubnej skale, na ceste III/2144 v obci Bystrička pri Martine a na Ulici francúzskych partizánov vo Vrútkach.

 

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA CESTÁCH V ŽILINSKOM KRAJI ➡V súvislosti s výdatným dažďom prijímame opatrenia na ochranu života,...

Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Sunday, September 14, 2025

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na rôznych miestach kraja pomáha pri odstraňovaní prekážok a odčerpávaní vody takmer 20 profesionálnych hasičov a 45 dobrovoľných hasičov. Technické zásahy eviduje operačné stredisko na Kamennej ulici v Žiline, vo Vrútkach a v martinských mestských častiach Záturčie, Stráne, Podháj a v Kolónii Hviezda.

Aktualizované 14:30 Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu o 9.00 h mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že z dôvodu prívalových dažďov extrémnej intenzity bol vyhlásený aj tretí stupeň povodňovej aktivity. „Obe opatrenia platia do odvolania. Na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov,“ uviedol Miškovčík.

 

NA DIELCI BOLA VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA, PLATÍ AJ III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY Z DÔVODU PRÍVALOVÝCH...

Posted by Mesto Ružomberok on Sunday, September 14, 2025

 Doplnil, že na výkone zabezpečovacích opatrení spolupracujú hasiči, vodohospodári, zamestnanci Povodia Váhu, Komunálnych služieb mesta a Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. „Ďakujem všetkým zapojeným inštitúciám a zamestnancom úradu za promptnú reakciu a spoluprácu s cieľom vyriešiť mimoriadnu situáciu,“ povedal primátor Kubáň.

Meterológovia už počas soboty varovali, že v nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom a vo viacerých okresoch západného a severozápadného Slovenska hrozia povodne. Vydali tiež výstrahy prvého aj druhého stupňa.

V niektorých okresoch Slovenska platia v nedeľu výstrahy pred prívalovými povodňami a povodňami z trvalých dažďov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Výstraha platí pre okresy Senica, Myjava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Snina a Sobrance. Meteorológovia ju vydali predbežne do pondelka rána. Zároveň SHMÚ vydalo pre takmer celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom do 17.00 h, respektíve do 20.00 h či do polnoci.

Tieto varovania sa dnes začali náplňať. S dažďom sa od skorých ranných hodín trápia na Záhorí, kde sa v niektorých miestach cesty premenili na rieku a voda sa valila ulicami. 

 

Cerová - Prievaly

Posted by Patto Masso on Saturday, September 13, 2025

Ako upozornil portál imeteo.sk, zrážky spôsobili bleskové záplavy v Cérovej v okrese Senica, kde sa voda v veľkom valila na cestu z okolitých polí. Na úseku Cérová - Prievaly sú zaplavené časti ciest plné vody, blata a nánosov, a prejazd je týmito úsekmi ťažko prejazdný.  

Problémy majú ale aj na strednom Slovensku. Imeteo.sk uvádza, že na oficiálnych zrážkomerných staniciach SHMÚ vo Zvolene spadlo od 20 do 23 mm zrážok, no problémom je, že tieto zrážkové úhrny spadli len v priebehu hodiny. Výdatné zrážky viedli k zaplaveniu ciest. V obci Lieskovec zaplavilo aj polia a voda z polí sa potom spolu s bahnom dostala do obce. 

Aktuálne je zaplavená aj časť cesty na úseku od Kriváňa až po Pílu. Podľa vodičov sa cesta sa mení na potok. Pod vodou sa ocitla aj Likavka, kde je zaplavené centrum. 

