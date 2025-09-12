Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

Čísla nepustia! Čistý príjem zamestnancov pôjde od budúceho roka dole: TABUĽKA ukázala rozdiely

BRATISLAVA – Čistý príjem zamestnanca v roku 2026 klesne. Ide o dôsledok viacerých faktorov, vrátane nových konsolidačných opatrení, ktoré tento týždeň predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD).

Ako upozornil na sociálnej sieti odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál, zníženie čistých príjmov zamestnancov je spôsobené viacerými faktormi.

Prvým je zvyšovanie sadzby zdravotných odvodov všetkých zamestnancov z pôvodných 4 percent na 5 percent.

Do úvahy je potrebné brať aj to, že sa síce zvyšuje nezdaniteľná časť na daňovníka z pôvodných 479,48 eur na 497,23 eur za mesiac, avšak k jej kráteniu (tzv. milionárska daň) dochádza skôr, pri nižšom základe dane a rýchlejšie. Zamestnanec s mesačnou hrubou mzdou necelých 4 500 eur tak už nemá nárok na nezdaniteľnú časť.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála)

Zaváži aj to, že sadzba dane 25 percent sa uplatňuje skôr, už pri základe dane nad 3 666 eur, pričom predtým sa sadzba 25 percent uplatňovala až od základu dane nad 4 187 eur.

Zavádzajú sa tiež nové sadzby dane, a to 30 percent z časti základu dane presahujúcej 5 029 eur a 35 percent z časti základu dane presahujúcej 6 251 eur.

Výsledkom je, že zamestnancovi s priemernou mzdou, teda 1 600 eur v hrubom mesačne, klesne čistý príjem o necelých 10 eur mesačne. Zamestnancovi s mesačnou hrubou mzdou 3 000 eur mesačne klesne čistý príjem už o 30 eur a zamestnancovi s mesačnou hrubou mzdou 4 000 eur mesačne klesne čistý príjem až o 51 eur.

 

