V Slovenskom národnom divadle audit identifikoval závažné nedostatky v hospodárení

BRATISLAVA - Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave identifikoval 15 nedostatkov, z toho štyri s vysokou závažnosťou. Týkali sa najmä nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s nimi. Informovala o tom Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort hovorí o vážnych pochybeniach bývalého vedenia SND.
„Prvým závažným pochybením bývalého vedenia SND bolo nevykonávanie základnej finančnej kontroly, nevykonávanie základnej finančnej kontroly zákonom stanoveným spôsobom, respektíve ju vykonávalo len formálne,“ priblížila Demková.
Druhým malo byť nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, a to uzatvorením nájomnej zmluvy na priestory v Lamači, ktoré mali slúžiť pre Umelecké dielne SND. Napriek tomu, že bývalé vedenie divadla to považovalo za vhodné riešenie, audit mal preukázať, že priestory nebolo možné využívať na deklarovaný účel. To malo následne viesť k ďalšiemu neefektívnemu nakladaniu s financami. Zamestnanci poberali mzdy, ale niekoľko mesiacov nemali kde vykonávať svoju prácu. Ministerstvo pritom podotýka, že prenajímateľovi bolo vyplatených viac ako 263.000 eur.
Nájomná zmluva pod paľbou kritiky
„Rezort kultúry preto považuje túto nájomnú zmluvu za nevýhodnú a nehospodárnu, pričom celý proces vyhodnocuje ako plytvanie verejnými financiami,“ zdôraznila Demková poukazujúc aj na poškodenie dobrého mena inštitúcie.
Ministerstvo zároveň kritizuje „neopodstatnene naťahovaný proces“ v súvislosti s odvolaním bývalého generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. Rovnako tak poukázalo aj na pochybenia pri vyplácaní miezd a odmien zamestnancom umeleckej zložky Opery SND pri neplnení stanovených mesačných frekvencií a uzatváraní umeleckých zmlúv s internými zamestnancami v rozpore s vnútornými predpismi. Nedostatky mali byť odhalené napríklad aj v súvislosti s rozpočtom či pri nesprávnom alebo oneskorenom zverejňovaní niektorých údajov. Audit mal taktiež odhaliť nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia.