Husársky úlovok slovenskej polície: Zadržali muža, ktorý unikal pred spravodlivosťou 24 rokov!

KOLÁROVO – Policajti cieľového pátrania zadržali v piatok v Kolárove 75-ročného Jána Š., ktorý sa dlhé roky úspešne vyhýbal nástupu do výkonu trestu. Pred spravodlivosťou unikal neuveriteľných 24 rokov.
K zadržaniu došlo 5. septembra 2025 krátko poobede v Kolárove. Ján Š. sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody za viaceré podvody. Počas svojho úteku sa Jánovi podarilo dokonale zahladiť všetky stopy, čo sťažovalo pátranie.
„Policajti až do poslednej chvíle nevedeli, ako v súčasnej dobe vôbec vyzerá,“ uvádza sa v policajnom vyhlásení. Napriek tomu operatívna práca príslušníkov Národnej centrály osobitných druhov kriminality priniesla ovocie.
Jánov príbeh patrí medzi najdlhšie úteky pred spravodlivosťou v histórii Slovenska. Dnes už 75-ročného muža previezli do výkonu trestu, kde si odsedí trest za viaceré podvody.