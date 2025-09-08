Koalícia ide do finále! Rokovania o konsolidácii: Hovorí sa o rušení až ŠIESTICH sviatkov aj úradov

BRATISLAVA – Neistota pokračuje. Vládna trojka si v pondelok ráno znova sadla za jeden stôl, aby okrem iného dotiahla stále nedoriešenú otázku nového konsolidačného balíčka. Odpoveď na to, na čom chce vláda šetriť, však stále nepoznáme. Múdrejší by sme mohli byť možno už zajtra.
Vláda musí šetriť a ministerstvo financií na čele s Ladislavom Kamenickým (Smer-SSD) už niekoľko mesiacov pracuje na novom konsolidačnom balíčku. Podľa prvotných plánov sme mali nový konsolidačný balíček už dávno poznať, zaznelo dokonca niekoľko neoficiálnych termínov oznámenia opatrení, nič sa však nakoniec neudialo.
Na finálnej podobe sa musí najskôr zhodnúť koalícia, ktorá v posledných dňoch absolvovala kolotoč rokovaní. To posledné mali na programe dnes ráno, ani po ňom však stále nie je jasné, na čom sa dohodli. Po jeho skončení Úrad vlády len stručne informoval, že „koaličná rada sa dohodla na postupe počas nasledujúcej schôdze Národnej rady SR.“ Schôdza začína v utorok 9. septembra. Poslanci majú na programe výše 150 bodov. Rokovať by mali napríklad o balíku školských zákonov či o novele rokovacieho poriadku parlamentu. Čakajú ich aj dva vetované zákony. Súčasťou programu je tiež definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy, naplánované je na 25. septembra o 17.00 h.
Šéf poslaneckého klubu strany Smer-SSD Ján Richter pri odchode však prezradil, že minister financií Ladislav Kamenický má mať v utorok o 10.00 tlačovú konferenciu ku konsolidačným opatreniam. Upozornila na to STVR.
Ministerstvo zatiaľ tento termín oficiálne nepotvrdilo. Čo sa týka samotných opatrení, o ich podobe sa zatiaľ veľa nevie, Hovorí sa o tom, že koalícia plánuje zrušiť voľno počas ďalších štátnych sviatkov, malo by ísť o štyri dni, poslanec za Smer-SSD Tibor Gašpar však v nedeľu v TV Markíza uviedol, že takýto zámer by sa mohol týkať dokonca až piatich či dokonca šiestich štátnych sviatkov.
Predseda SNS Andrej Danko zasa dnes po koaličnej rade uviedol, že súčasťou balíka bude zrušenie či zlúčenie viacerých úradov. Nekonkretizoval však, o aké úrady by malo ísť.