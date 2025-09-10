Obec pod Tatrami v pozore: VIDEO Medveď pobehuje medzi domami! Situáciu monitoruje zásahový tím

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)
VEĽKÁ LOMNICA - Obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok upozorňuje na pohyb medveďa hnedého v zastavanom území. Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom je vidieť, ako medveď v utorok (9. 9.) večer pobehuje medzi domami.
„O pohybe medveďa bol informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Správy Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Vyzývame občanov k zvýšenej ostražitosti a žiadame ich, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami a boli opatrní,“ uviedla obec. Zároveň upozorňuje majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.