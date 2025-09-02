Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom: Považuje to za zradu záujmov

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje utorkové stretnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Opoziční politici to považujú za hanbu a zradu našich západných spojencov. Fico podľa nich len poslúžil ruskej propagande a nezastal sa našich záujmov.
VIDEO: Progresívne Slovensko reaguje na stretnutie Roberta Fica s Vladimirom Putinom:
„Fico sa rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom. Tretíkrát za posledný rok sa stretol s ruským prezidentom, viac než s ktorýmkoľvek európskym lídrom,“ skonštatoval na tlačovej konferencii líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka. Myslí si však, že premiér nemá demokratický mandát na to, aby slúžil ruským záujmom. Upozornil totiž na to, že občania SR nechcú byť v područí Ruska. Stretnutie Fica s Putinom v Číne malo tiež podľa neho iba poslúžiť ruskej propagande. Kritizoval, že premiér vo verejnej časti ani raz nevyzval na ukončenie vojny na Ukrajine. „Naopak ešte kydal na EÚ,“ podotkol.
Šimečka tiež odmietol vyjadrenie Putina o tom, že zahraničná politika SR má priaznivý vplyv na hospodárstvo. „Faktom je, že slovenské hospodárstvo, slovenská ekonomika stagnuje a, bohužiaľ, smeruje do recesie,“ doplnil. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok dodal, že predseda vlády sa správal na rokovaní s ruskou hlavou štátu servilne. Poukázal tiež na to, že k stretnutiu došlo len niekoľko dní pred tým, ako sa má Fico stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Označil to za provokáciu.
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) označil stretnutie za vlastizradu, pretože Fico sa podľa neho „spolčuje“ so zahraničnou mocnosťou, ktorá je nepriateľsky naladená voči nám i našim partnerom a spojencom. „Je to zrada nielen nás, našich záujmov, našej budúcnosti, našej krajiny, je to zrada aj našich partnerov a našich spojencov,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Fico sa podľa neho nechal zneužiť ruskou propagandou. Skritizoval premiéra, že sa nezastal záujmov Slovenska ani EÚ. Krúpa neočakáva nič dobré ani od stretnutia Fica a Zelenského.
„Namiesto toho, aby sa Robert Fico stretával s našimi partnermi, lídrami EÚ, u ktorých by mal vyrokovať lepšie podmienky pre Slovensko, aby sa Slováci mali lepšie, sa chodí do Číny klaňať rôznym pofidérnym diktátorom. A tu len ukazuje, že toto sú jeho vzory,“ povedal na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Ficovi vyčíta, že do Číny išiel namiesto toho, aby Slovákom predstavil opatrenia na šetrenie verejných financií.
Slovenský premiér sa s Putinom stretol v utorok v Pekingu. Putin vyhlásil, že Rusko si cení nezávislú zahraničnú politiku slovenskej vlády. Podľa šéfa Kremľa má postoj SR priaznivý vplyv najmä na hospodárstvo. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a zopakovali svoj postoj, že sa nemôže stať členským štátom NATO.