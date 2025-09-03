Danko vracia úder prezidentovi: Pomsta za Kotlára, stále ste nevysvetlili záchranky a peniaze na kampaň!

BRATISLAVA - Andrej Danko (SNS) sa po vystúpení prezidenta Petra Pellegriniho rozhodol prehovoriť. Tí, ktorí politiku sledujú, dobre vedia, že medzi obidvoma nepanuje práve pozitívna nálada. Šéf SNS reagoval na hlavu štátu po tom, ako sa verejne zastala Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorú v paláci reprezentoval jej predseda a odborník Martin Venhart. Dankovi síce neprekážali Pellegriniho slová o SAV, no pri čestnom predsedovi Hlasu-SD sa vyzúril na niečom inom.
Danko svoju nespokojnosť s výstupom Pellegriniho vyjadril v statuse na sociálnej sieti. Šéfovi národniarov evidentne stále nedá spávať prezidentovo ticho pri kauze záchraniek, pričom túto kauzu zrodilo samotné ministerstvo zdravotníctva, ktoré tender na záchranky iniciovalo. Danko si teraz myslí, že prezident sa venuje akýmkoľvek iným témam, než záchranky či Pellegriniho predvolebná kampaň.
Danko oddialil pozornosť od SAV a presunul ju na záchrankový tender a kampaň Hlasu
"Slovenská národná strana berie na vedomie vyjadrenia prezidenta Slovenskej republiky adresované poslancovi SNS Petrovi Kotlárovi. Je však zrejmé, že prezident Slovenskej republiky opäť neprekročil svoj tieň. Mlčal, keď hrozili podozrenia zo zlodejstiev pri tendri na záchranky. Nepovedal ani to, či pozná MUDr. Čellára z Banskej Bystrice, a ani aký má vzťah k ľuďom, ktorí financovali stranu Hlas-SD pred voľbami," posťažoval sa verejne koaličný partner Danko, ktorý opäť využil príležitosť kopnúť si do hlavy štátu.
Podľa Danka je "jasné, že prezident opäť raz účelovo využil situáciu", aby sa vraj postavil na opačnú stranu barikády a prezentoval svoju pozíciu tam, kde ju nikto neočakával. Doplnil, že SNS neznevažuje SAV.
Pellegrini by si vraj mal pohovoriť s ministrami
"Zobrali sme na vedomie ich posudok, avšak z hľadiska témy vakcín považujeme za dôležité viesť odbornú diskusiu o tom, ktoré vakcíny ľuďom pomáhajú a ktoré im môžu škodiť. Je zrejmé, že v období rokov 2020 – 2023 sa udiali skutočnosti, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Otázky týkajúce sa vyšetrovania udalostí z obdobia pandémie Covid-19 by však mal prezident a čestný predseda Hlasu adresovať ministrovi vnútra a ministrovi zdravotníctva," uzavrel šéf koaličnej SNS.