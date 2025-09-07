REBRÍČEK dostupnosti vyváženého jedla: Slovensko pohorelo na plnej čiare! Sme na tom najhoršie v EÚ

BRATISLAVA - Slovensko si opäť pripísalo nelichotivé prvenstvo. Jedlo s mäsom, rybou či rastlinnou proteínovou alternatívou aspoň trikrát do týždňa si v roku 2024 nemohol dovoliť približne každý šiesty Slovák. Pre ľudí ohrozených chudobou to bolo skoro 40 percent.
Z ľudí, ktorí nie sú ohrození chudobou, si jedlo s mäsom alebo rastlinnou alternatívou nemohlo dovoliť 17,1 percenta ľudí, spomedzi tých, ktorí sú ohrození chudobou to je až 39,8 percenta. Upozornil na to portál euractiv.
Za nami nasleduje Bulharsko, Maďarsko a Grécko. Keď sa pozrieme na európsky priemer, tak z ľudí, ktorí nie sú ohrození chudobou, si spomínané jedlo nemôže dovoliť 8,5 percenta. Z tých, ktorí sú ohrození chudobou, je to 19,4 percenta.
Porovnanie so susedným Českom pre nás vyzerá ešte horšie. Z ľudí, ktorí nie sú ohrození chudobou, si Jedlo s mäsom, rybou či rastlinnou proteínovou alternatívou aspoň trikrát do týždňa nemôže dovoliť 6,2 percenta ľudí, spomedzi ľudí ohrozených chudobou to je 20,9 percenta.
|Ľudia neohrození chudobou
|Ľudia ohrození chudobou (pod 60% mediánového príjmu)
|Slovensko
|17,1
|39,8
|Bulharsko
|18,7
|37,6
|Maďarsko
|15,5
|37,3
|Grécko
|11,3
|34,6
|Rumunsko
|16,3
|27,7
|Nemecko
|11,2
|24,7
|Francúzsko
|10,2
|24,7
|EÚ priemer
|8,5
|19,4
|Česko
|6,2
|20,9
Zdroj: Eurostat