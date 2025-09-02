Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

Colník čelí obžalobe pre prijímanie úplatku: Prokurátor z Košíc podal prípad na Špecializovaný trestný súd

KOŠICE - Obžalobu pre zločin prijímania úplatku podal prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obvinený mal pri vykonávaní colnej kontroly prijať peňažný úplatok. O podaní obžaloby informovala hovorkyňa KP v Košiciach Jarmila Janová.

Obvinený podľa obžaloby prijal úplatok 2. októbra 2021 ako ozbrojený príslušník Finančnej správy SR, v tom čase služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké. „Teda, ako verejný činiteľ v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba prijal úplatok,“ doplnila Janová.

Ukrajinec chcel na hranici podplatiť colníka piatim eurami

Obžalobu v tzv. superrýchlom konaní podala prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach v trestnej veci vedenej proti štátnemu príslušníkovi Ukrajiny obvinenému z prečinu podplácania. „Za spáchaný skutok bol trestným rozkazom Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 23. augusta uznaný za vinného a bol mu uložený peňažný trest, ktorý uhradil,“ informovala o tom hovorkyňa košickej KP Jarmila Janová.

Podstata skutku spočívala v tom, že obvinený ako vodič nákladného motorového vozidla dňa 20. augusta na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pri výstupe z územia SR na územie Ukrajiny po vyzvaní príslušníkom Finančnej správy SR na predloženie príslušných dokladov predložil svoj cestovný pas, do ktorého s cieľom ovplyvnenia a urýchlenia colnej kontroly vložil päťeurovú bankovku, ktorú označil ako „prezent“. „Týmto konaním obvinený inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo poskytol úplatok a čin spáchal voči verejnému činiteľovi,“ skonštatovala Janová.

Viac o téme: Colník, úplatok, Prokuratúra, Obžaloba, Košice, Špecializovaný trestný súd v Pezinku
