Trumpov šéf diplomacie Rubio si spomenul na Slovensko: Píše nám o priateľstve! Spomína F-16 aj záväzky v NATO

BRATISLAVA – Deň Ústavy SR si všimli aj za veľkou mlákou. K významnému sviatku nám blahoželá aj minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marco Rubio. Ten píše o americko-slovenskom priateľstve, pripomína však tiež náš záväzok splniť cieľ NATO vynakladať päť percent na obranu.
"V mene Spojených štátov amerických vyjadrujem srdečné želania obyvateľom Slovenska pri príležitosti osláv Dňa Ústavy,“ odkázal minister zahraničných vecí USA. Jeho slová tlmočila na sociálnej sieti americký ambasáda. „Tento rok si uctievame viac ako tri desaťročia slovenskej nezávislosti a trvalého americko-slovenského priateľstva. Od slovenskej investície do najnovšej generácie lietadiel F-16, cez robustné partnerstvo Slovenska so štátom Indiana, až po záväzok Slovenska splniť cieľ NATO vynakladať päť percent na obranu – oslavujeme obranné partnerstvo, ktoré posilňuje NATO, zvyšuje schopnosť Slovenska brániť sa a prispieva k Európe, ktorá je silnejšia, jednotnejšia a lepšie pripravená chrániť mier a slobodu,“ uviedol ďalej Rubio.
„Sme rovnako hrdí na našu spoluprácu pri ochrane suverenity hraníc našich krajín, ako aj na rozširujúce sa hospodárske partnerstvo – vrátane civilnej jadrovej spolupráce a prehlbovania obchodných a energetických väzieb – ktoré vytvára trvalé príležitosti na rast na oboch stranách Atlantiku. Gratulujeme obyvateľom Slovenska k tomuto významnému dňu. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce, ktorá napĺňa naše spoločné ciele prosperity, bezpečnosti a kolektívnej obrany,“ dodal.
Rubio nie je jediný, ktorý si dnes spomenul na Slovensko. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev poslal blahoželanie prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Vyzdvihol úspechy Slovenska v posilňovaní demokratických inštitúcií a napredovaní v sociálno-ekonomickej oblasti. Poukázal tiež na vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami, založenú na priateľstve a vzájomnom rešpekte. Gratulácie zaslali aj lídri krajín Perzského zálivu - prezident SAE Muhammad ibn Zájid Ál Nahján, bahrajnský kráľ Hamad bin Ísá Ál Chalífa a katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání.
Rovnako tak nám zagratulovalo aj NATO.
Slovensku zablahoželal aj britský panovník
Britský panovník Karol III. poslal prezidentovi Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu blahoprajný telegram pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy. "Som veľmi rád, že naše krajiny zdieľajú tak silné väzby a teším sa na ďalšie posilnenie nášho priateľstva," píše kráľ Karol III. "Je mojou túžbou a veľkou ambíciou, aby naše národy spolupracovali a mali pozitívny vplyv na klimatické zmeny a environmentálne problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých globálne," uviedol. Spolu so svojou manželkou zaželal Slovákom ešte všetko najlepšie v nasledujúcom roku.