Dobrá správa pre vodičov! Od nedele sú k dispozícii všetky vetvy križovatky Lamač

BRATISLAVA - Križovatka Lamač na diaľnici D2 je v pôvodnom dopravnom režime. Od nedele sú motoristom k dispozícii všetky vetvy križovatky. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

„Za necelé dva mesiace sa v križovatke Lamač podarilo vymeniť verejné osvetlenie, informačný systém diaľnice a položiť nové vrstvy v rozšírení krajnice do tej miery, že bolo možné otvoriť dvojicu vetiev križovatky Lamač. Tie boli od júla z bezpečnostných dôvodov uzatvorené,“ uviedli z NDS. Samotné otvorenie križovatky si vyžiadalo zmenu dopravných značení. „Počas posledného augustového víkendu tak prebiehali práce aj na diaľnici D2. Práce sa začali v sobotu (30. 8.) o 8.00 h a skončili ešte v ten istý deň večer,“ doplnili z NDS.

Avizovali, že práce na modernizácii D2 a výstavbe protihlukových stien budú pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Budú sprevádzané aj lokálnymi dočasnými obmedzeniami, preto apelujú na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie dopravných predpisov. V rámci modernizácie D2 a výstavby protihlukových stien sa počas minulého roka komplexne rekonštruoval odvodňovací systém. V tomto roku sa vymieňa dožívajúce verejné osvetlenie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť dopravy. Súčasťou projektu je aj výmena informačného systému diaľnice, výmena bezpečnostných prvkov a realizácia nových asfaltových vrstiev na krajniciach.

