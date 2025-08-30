STREĽBA v Partizánskom: Na ulici počuli až osem výstrelov, obeťou je len 20-ročná tehotná žena!

PARTIZÁNSKE - Veľmi nepokojná sobota sa odohráva v meste Partizánske, kde sa na Bezručovej ulici mal odohrať strašný čin. Miestni počuli až osem výstrelov zo zbrane, pričom na mieste už operujú aj policajti. Je nutné dodať, že nešlo o náhodné výstrely, keďže po všetkom polícia hlási jednu ženskú obeť.
O mimoriadne rušných udalostiach v Partizánskom informoval portál noviny.sk. Polícia podľa televízie zasahovala na Bezručovej ulici v Partizánskom.
Na mieste malo dôjsť k niekoľkonásobnej streľbe. Malo ísť až o osem výstrelov. Televízia uviedla, že na mieste zostala mŕtva žena a zranený muž. Toho previezol do nemocnice záchranársky vrtuľník. "Po páchateľovi polícia intenzívne pátra. Z miesta činu údajne utiekol na bicykli, ďalšie okolnosti incidentu nateraz nie sú známe," uviedol portál.
Obeťou je len 20-ročná žena, ktorá čakala dieťa, páchateľ strieľal aj na jej priateľa
Podľa televízie Markíza má byť obeťou len 20-ročná žena, ktorá mala byť dokonca tehotná. Podľa Markízy mal neznámy páchateľ ženu zasiahnuť štyrikrát do oblasti chrbta. Zraneniam na mieste okamžite podľahla. Priateľ tejto ženy sa mal v čase útoku nachádzať v dome, no v inej izbe. Újsť mal cez okno, pričom ho páchateľ zasiahol tiež, a to do zadnej časti tela a ramena. Ošetrili ho až po príchode sanitky.
Správu budeme aktualizovať.