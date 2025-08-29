Oslavy 81. výročia SNP: Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa v piatok konajú celoslovenské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Podujatie prinesie prezentáciu historickej i súčasnej vojenskej techniky, koncerty či prísahu absolventov základného vojenského výcviku. Súčasťou programu bude aj pietny akt a slávnostné príhovory.
11:50 Vo svete, v Európe a aj na Slovensku rastie extrémizmus, nenávisť či antisemitizmus. Relativizuje sa minulosť a zľahčujú sa zločiny fašizmu. Vyskytujú sa pochybnosti o hrdinoch Slovenského národného povstania (SNP), ktorí Slovákom odovzdali slobodu. Je povinnosťou ďalších generácií ich brániť, aby bolo Slovensko priestorom pokoja a spolupráce. Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 81. výročia SNP to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). „Slovenské národné povstanie bolo aktom nesmiernej odvahy Slovákov. Musíme si ho vždy pripomínať pravdivo a s hlbokou pokorou. Pretože len poznanie pravdy a rešpektovanie dejinných udalostí nám otvára cestu pre našu budúcnosť,“ povedal Raši.
11:31 Prezident SR Peter Pellegrini varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti v spoločnosti. V rámci svojho príhovoru pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) verejne vyzval všetkých, ktorí dnes svojou, možno drobnou, no každodennou čiastkou prispievajú k jej šíreniu, aby sa okamžite zastavili. Ako kontrast k súčasnej spoločenskej atmosfére vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa práve počas SNP.
11:15 Hnutie Slovensko považuje Slovenské národné povstanie (SNP) za historický moment, keď sa naši predkovia postavili proti neslobode, útlaku a kolaborácii s totalitným režimom. Tento odkaz je podľa hnutia aktuálny aj v súčasnosti. Pri príležitosti 81. výročia SNP o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. „SNP je symbolom toho, že Slováci vedia povstať, keď ide o hodnoty, ako je sloboda. Dnes síce na Slovensku nebojujeme so zbraňou v ruke, ale bojujeme proti zlu, ktoré sa snaží ovládnuť našu krajinu zvnútra – cez korupciu, zneužívanie moci, ničenie právneho štátu a kolaboráciu so zločincami,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.
Park pod Pamätníkom SNP bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. O 10.00 h sa bude konať pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na veľkoplošných obrazovkách. O 11.00 h je na pódiu v parku naplánovaný slávnostný program s príhovormi hostí. V rámci kultúrnych vystúpení sa v popoludňajších hodinách predstaví Martin Gyimesi s hitmi Karola Duchoňa, Vojenská hudba Ozbrojených síl (OS) SR, Samo Tomeček, Ivana Regešová či Kandráčovci.
Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie
Celoštátne oslavy sa budú v Banskej Bystrici niesť aj v znamení 70. výročia Múzea SNP. V rámci sprievodných aktivít budú v areáli pripravené stánky ministerstiev a rôznych organizácií v ich pôsobnosti. Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky OS SR a ďalších ozbrojených zložiek. Súčasťou podujatia bude aj slávnostná vojenská prísaha približne 400 absolventov základného vojenského výcviku.
V súvislosti s oslavami platia v Banskej Bystrici i dopravné obmedzenia, pre dopravu sú uzavreté viaceré ulice a parkoviská v centre mesta. Pre návštevníkov sú pripravené záchytné parkoviská pri obchodných centrách, zo železničnej stanice a Radvane budú každých 15 minút premávať kyvadlové autobusy. Celoštátne oslavy 81. výročia SNP pripravilo Ministerstvo obrany SR spolu s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630.000 eur.