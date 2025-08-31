Potreby pre žiakov poriadne zaťažia rodinný rozpočet: Nenechajte sa nachytať! Na čo si pri kúpe dávať pozor?

BRATISLAVA - Žiaci sa už o pár dní vrátia do školských lavíc a rodičia preto nrváhajú a začali kupovať potreby pre návrat do kolotoča vyučovania. Písacie potreby, zošity, ale aj školské tašky, úbory na telesnú či papuče - to všetko stojí rozpočet rodiny nemalé peniaze. Dospelí sa preto v snahe ušetriť obzerajú po najlepších ponúkach. No príliš lacná cena častokrát skôr, ako radosť, spôsobí problémy. Viete, ako sa nedať nachytať?
Už o pár dní to vypukne. Školáci sa vrátia naspäť do lavíc, prváčikovia nedočkavo čakajú na nové výzvy, rovnako aj škôlkari. Nástup do školského zariadenia však stojí rodinný rozpočet nemalé peniaze. Drahé sú kvalitné papuče, ergonomické školské tašky, písanie potreby a potreby na výtvarnú, krúžky či hudobné nástroje nie sú vôbec lacné - práve naopak. Už v súčasnosti číhajú podvodníci na každom kroku a rodičia v snahe ušetriť sa ohliadajú po najlepšej ponuke. Predtým, ako uskutočnia na pohľad výhodnú kúpu by si však mali overiť, či ide o dôveryhodný eshop. V opačnom prípade môžu čakať veľké problémy.
Podvodné internetové obchody a nekalé praktiky
Podvodné internetové obchody totiž už dnes zďaleka nie sú tak nápadné ako kedysi – veľakrát majú slovenskú doménu, pekný dizajn aj preložené obchodné podmienky. Skôr, ako za tovar zaplatíte, by ste si mali:
· Vyhľadať kompletné kontaktné údaje, ako sú názov spoločnosti, IČO, e-mail a telefón,
· dať si pozor na príliš nízke ceny a extrémne zľavy,
· overiť si recenzie mimo e-shop,
· myslieť na to, že podozrivé je aj obmedzenie platieb, napríklad len na platby bankovým prevodom,
· nenechať sa ovplyvniť blikajúcimi kolesami šťastia a vyskakujúcimi oknami.
Ak má spotrebiteľ pochybnosti, môže si pomôcť zoznamom rizikových e-shopov, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia.
„Je dôležité si všímať, kto tovar skutočne predáva. Overiť si všetky potrebné kontaktné údaje predajcu. Nahliadnuť do obchodných podmienok a v neposlednom rade, skúsiť predajcu vyhľadať pomocou vyhľadávača. Ak niečo nesedí, nakúpiť radšej inde,“ radí Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.
Nástrahy však na dospelých číhajú aj inde. Myslieť treba rovnako aj na to, že aj keď je e-shop legitímny, nemusí byť férový. Spotrebitelia sa môžu stretnúť s tzv. dark patterns, teda manipulatívnymi praktikami, ktoré ich nútia nakupovať rýchlejšie alebo viac, než pôvodne plánovali. Typické sú frázy ako „posledné dva kusy skladom“, odpočítavanie časomiery, automatické vkladanie tovaru do košíka či komplikované odhlásenie.
Organizácia dTest rovnako upozorňuje, že častou taktikou je aj tzv. nagging, keď sa pri pokuse opustiť web objaví okno s ponukou zľavy. Samotné odmietnutie je často formulované tak, aby vyvolalo pocit zmeškanej príležitosti, napríklad:
✅ Chcem využiť jedinečnú zľavu ❌ Zahodiť zľavu a nakúpiť za plnú cenu.
Bezpečnosť nadovšetko
Ďalšou oblasťou, na ktorú treba myslieť, je bezpečnosť výrobkov. Na ázijských trhoviskách sa pravidelne objavujú pomôcky, ktoré nespĺňajú európske normy. Pri školských potrebách je to obzvlášť nebezpečné, deti totiž s vecami zaobchádzajú inak než dospelí, napríklad obhrýzajú ceruzky. Pri batohoch a aktovkách by rodičia mali dbať aj na správnu ergonómiu, aby neohrozili zdravý vývoj pohybového aparátu dieťaťa.
Pozor na tovar vyrobený na mieru
Spotrebiteľská organizácia rovnako upozorňuje na to, že okrem bezpečnosti a férovosti obchodníkov je dôležité myslieť aj na to, aké práva má spotrebiteľ po samotnom nákupe. Spotrebitelia by mali mať na pamäti, že pri internetových objednávkach môžu do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. "To je užitočné napríklad pri nesprávnej veľkosti topánok alebo menšej aktovke, než vyzerala na obrázku. Pamätať treba ale na to, že pokiaľ je tovar poškodený tým, že bol používaný nad rámec jednoduchého vyskúšania, môže si predajca časť kúpnej ceny ponechať. Spotrebiteľ by nemal zabúdať na to, že náklady na vrátenie tovaru nesie on, ale predajca mu zase musí vrátiť cenu vrátane pôvodného poštovného," uviedol dTest.
Poukázali aj na to, že existujú prípady, kedy spotrebiteľ právo na odstúpenie nemá. Ide napríklad o tovar vyrobený na mieru, napríklad aktovky s menom. Vyvarovať sa treba aj častého omylu: v kamennom obchode právo na vrátenie tovaru zo zákona spotrebiteľ nemá, aj keď platí, že niektorí predajcovia vrátený tovar prijmú dobrovoľne.
September neznamená iba školské nákupy, ale aj prihlasovanie na krúžky a kurzy. Deti sa však často rýchlo nadchnú pre novú aktivitu, a rovnako rýchlo ich nadšenie opadne. „Vrátenie peňazí za už nechcené kurzy závisí od podmienok poskytovateľa. Zákon odstúpenie neumožňuje, pokiaľ kurz už začal. Peniaze sa obvykle nevracajú ani za služby, ktoré boli poskytnuté. Iná situácia nastáva, ak je kurz zle vedený alebo zrušený – vtedy má klient právo požadovať nápravu, či vrátenie peňazí,“ uzatvára Eduarda Hekšová z dTest.