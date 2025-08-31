Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Potreby pre žiakov poriadne zaťažia rodinný rozpočet: Nenechajte sa nachytať! Na čo si pri kúpe dávať pozor?

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Žiaci sa už o pár dní vrátia do školských lavíc a rodičia preto nrváhajú a začali kupovať potreby pre návrat do kolotoča vyučovania. Písacie potreby, zošity, ale aj školské tašky, úbory na telesnú či papuče - to všetko stojí rozpočet rodiny nemalé peniaze. Dospelí sa preto v snahe ušetriť obzerajú po najlepších ponúkach. No príliš lacná cena častokrát skôr, ako radosť, spôsobí problémy. Viete, ako sa nedať nachytať?

Už o pár dní to vypukne. Školáci sa vrátia naspäť do lavíc, prváčikovia nedočkavo čakajú na nové výzvy, rovnako aj škôlkari. Nástup do školského zariadenia však stojí rodinný rozpočet nemalé peniaze. Drahé sú kvalitné papuče, ergonomické školské tašky, písanie potreby a potreby na výtvarnú, krúžky či hudobné nástroje nie sú vôbec lacné - práve naopak. Už v súčasnosti číhajú podvodníci na každom kroku a rodičia v snahe ušetriť sa ohliadajú po najlepšej ponuke. Predtým, ako uskutočnia na pohľad výhodnú kúpu by si však mali overiť, či ide o dôveryhodný eshop. V opačnom prípade môžu čakať veľké problémy. 

Podvodné internetové obchody a nekalé praktiky

Podvodné internetové obchody totiž už dnes zďaleka nie sú tak nápadné ako kedysi – veľakrát majú slovenskú doménu, pekný dizajn aj preložené obchodné podmienky. Skôr, ako za tovar zaplatíte, by ste si mali:

· Vyhľadať kompletné kontaktné údaje, ako sú názov spoločnosti, IČO, e-mail a telefón,

· dať si pozor na príliš nízke ceny a extrémne zľavy,

· overiť si recenzie mimo e-shop,

· myslieť na to, že podozrivé je aj obmedzenie platieb, napríklad len na platby bankovým prevodom,

· nenechať sa ovplyvniť blikajúcimi kolesami šťastia a vyskakujúcimi oknami.

Ak má spotrebiteľ pochybnosti, môže si pomôcť zoznamom rizikových e-shopov, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia.

„Je dôležité si všímať, kto tovar skutočne predáva. Overiť si všetky potrebné kontaktné údaje predajcu. Nahliadnuť do obchodných podmienok a v neposlednom rade, skúsiť predajcu vyhľadať pomocou vyhľadávača. Ak niečo nesedí, nakúpiť radšej inde,“ radí Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Potreby pre žiakov poriadne
 (Zdroj: Getty Images)

Nástrahy však na dospelých číhajú aj inde. Myslieť treba rovnako aj na to, že aj keď je e-shop legitímny, nemusí byť férový. Spotrebitelia sa môžu stretnúť s tzv. dark patterns, teda manipulatívnymi praktikami, ktoré ich nútia nakupovať rýchlejšie alebo viac, než pôvodne plánovali. Typické sú frázy ako „posledné dva kusy skladom“, odpočítavanie časomiery, automatické vkladanie tovaru do košíka či komplikované odhlásenie.

Organizácia dTest rovnako upozorňuje, že častou taktikou je aj tzv. nagging, keď sa pri pokuse opustiť web objaví okno s ponukou zľavy. Samotné odmietnutie je často formulované tak, aby vyvolalo pocit zmeškanej príležitosti, napríklad:

✅ Chcem využiť jedinečnú zľavu ❌ Zahodiť zľavu a nakúpiť za plnú cenu.

Bezpečnosť nadovšetko

Ďalšou oblasťou, na ktorú treba myslieť, je bezpečnosť výrobkov. Na ázijských trhoviskách sa pravidelne objavujú pomôcky, ktoré nespĺňajú európske normy. Pri školských potrebách je to obzvlášť nebezpečné, deti totiž s vecami zaobchádzajú inak než dospelí, napríklad obhrýzajú ceruzky. Pri batohoch a aktovkách by rodičia mali dbať aj na správnu ergonómiu, aby neohrozili zdravý vývoj pohybového aparátu dieťaťa.

Potreby pre žiakov poriadne
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images/ElenaBoronina)

Pozor na tovar vyrobený na mieru

Spotrebiteľská organizácia rovnako upozorňuje na to, že okrem bezpečnosti a férovosti obchodníkov je dôležité myslieť aj na to, aké práva má spotrebiteľ po samotnom nákupe. Spotrebitelia by mali mať na pamäti, že pri internetových objednávkach môžu do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. "To je užitočné napríklad pri nesprávnej veľkosti topánok alebo menšej aktovke, než vyzerala na obrázku. Pamätať treba ale na to, že pokiaľ je tovar poškodený tým, že bol používaný nad rámec jednoduchého vyskúšania, môže si predajca časť kúpnej ceny ponechať. Spotrebiteľ by nemal zabúdať na to, že náklady na vrátenie tovaru nesie on, ale predajca mu zase musí vrátiť cenu vrátane pôvodného poštovného," uviedol dTest. 

Poukázali aj na to, že existujú prípady, kedy spotrebiteľ právo na odstúpenie nemá. Ide napríklad o tovar vyrobený na mieru, napríklad aktovky s menom. Vyvarovať sa treba aj častého omylu: v kamennom obchode právo na vrátenie tovaru zo zákona spotrebiteľ nemá, aj keď platí, že niektorí predajcovia vrátený tovar prijmú dobrovoľne.

September neznamená iba školské nákupy, ale aj prihlasovanie na krúžky a kurzy. Deti sa však často rýchlo nadchnú pre novú aktivitu, a rovnako rýchlo ich nadšenie opadne. „Vrátenie peňazí za už nechcené kurzy závisí od podmienok poskytovateľa. Zákon odstúpenie neumožňuje, pokiaľ kurz už začal. Peniaze sa obvykle nevracajú ani za služby, ktoré boli poskytnuté. Iná situácia nastáva, ak je kurz zle vedený alebo zrušený – vtedy má klient právo požadovať nápravu, či vrátenie peňazí,“ uzatvára Eduarda Hekšová z dTest.

Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
Domáce
Potreby pre žiakov poriadne zaťažia rodinný rozpočet: Nenechajte sa nachytať! Na čo si pri kúpe dávať pozor?
Domáce
Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), podozrivého vypátrali!
Domáce
Rekordný záujem o Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci: Prišlo takmer 10 000 návštevníkov
Rekordný záujem o Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci: Prišlo takmer 10 000 návštevníkov
Bratislava

Hamas potvrdil smrť svojho vojenského lídra Muhammada Sinwára
Zahraničné
Biely dom pokračuje v plánoch na ministerstvo vojny, informoval denník Wall Street Journal
Zahraničné
Nechceme tanky v našich uliciach! Odkázal Trumpovi starosta Chicaga
Zahraničné
Blanár na zasadnutí ministrov EÚ: Slovensko odmieta akúkoľvek zmenu hraníc silou
Zahraničné

Sestry Nízlové na PLNÉ ÚSTA! Vysvetlili to raz a navždy: Kto nám PLATÍ náš LUXUSNÝ život
Domáci prominenti
Markizácka Farma ŠTARTUJE: Dostali by ste od hospodára Martina plný počet mincí? OTESTUJTE SA!
Domáci prominenti
Obľúbený slovenský hokejista spáchal samovraždu: Nebol to skrat... Trápil sa!
Osobnosti
Speváčka Celeste Buckingham ako NEVESTA: Tajná SVADBA alebo... je to len TRIK?
Domáci prominenti

Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Zaujímavosti
Dráma pri bazéne: Turistka na Tenerife slovne napadla dovolenkárov! Všetko pre ukradnuté ležadlo
Zaujímavosti
Zdravá večera pre lepší spánok: 3 chutné recepty a tipy, čo jesť pred spaním
vysetrenie.sk
Najväčšia chyba po tréningu: Lekári varujú pred vynechaním TEJTO aktivity, hrozia vážne následky
Zaujímavosti

Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
FOTO+VIDEO Otvorili olympijské plavecké centrum: Znamená to veľa pre celé Košice i Slovensko
FOTO+VIDEO Otvorili olympijské plavecké centrum: Znamená to veľa pre celé Košice i Slovensko
Vodné športy
Liverpool jeho číslo vyradil, Portugalci urobili presný opak: Pocta zosnulému Diogovi Jotovi
Liverpool jeho číslo vyradil, Portugalci urobili presný opak: Pocta zosnulému Diogovi Jotovi
Ostatné
Vedenie im vydržalo len tri minúty: Súčasný slovenský majster neuspel ani na druhý pokus!
Vedenie im vydržalo len tri minúty: Súčasný slovenský majster neuspel ani na druhý pokus!
Tipsport liga

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Toto vás čaká: Ktoré znamenia sú pripravené na veľké kariérne výzvy?
Toto vás čaká: Ktoré znamenia sú pripravené na veľké kariérne výzvy?
O práci s humorom
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov

Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Android
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Bulvár
Čo sa skrýva na GPS súradniciach 0° 0°? Na mape má tajomné meno Null Island
Čo sa skrýva na GPS súradniciach 0° 0°? Na mape má tajomné meno Null Island
Veda a výskum
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Armádne technológie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

5 znamení, ktorým sa zlepšia vzťahy do 7. septembra: Od tohto momentu nastanú významné zmeny vo vašich životoch
Zábava
5 znamení, ktorým sa zlepšia vzťahy do 7. septembra: Od tohto momentu nastanú významné zmeny vo vašich životoch
Domáce
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
Domáce
Potreby pre žiakov poriadne zaťažia rodinný rozpočet: Nenechajte sa nachytať! Na čo si pri kúpe dávať pozor?
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti
Zahraničné
Ruský minister to povedal na rovinu: Ukrajina má právo na existenciu! Jeho ďalšie slová však ZAMRAZILI

