Hazard za volantom: Opitému kamionistovi namerali vyše tri promile alkoholu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Do policajnej cely putoval v utorok vodič kamióna, ktorého nebezpečnú jazdu na ceste neďaleko Slovenskej Ľupče nahlásil polícii všímavý vodič. Kamionista si sadol za volant opitý. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Policajná hliadka Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici kamión zakrátko zastavila a vodiča podrobila dychovej skúške. Bola pozitívna s hodnotou 1,48 mg/l, čo v prepočte predstavuje viac ako tri promile alkoholu. Vodiča obmedzili na osobnej slobode,“ uviedla polícia s tým, že vo veci bude ďalej konať vyšetrovateľ.
