Vodič poškodil v Rovinke zaparkované autá, nafúkal vyše 2,65 promile

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj )
ROVINKA - Polícia sa zaoberá prípadom vodiča, ktorý v pondelok (25. 8.) podvečer v Rovinke (okres Senec) poškodil počas jazdy viaceré zaparkované autá. Dychová skúška u neho odhalila viac ako 2,65 promile. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajnú hliadku svedkovia navigovali k jednému z rodinných domov, kde našli značne poškodené predmetné vozidlo. „Jeho vodič sa snažil z vozidla vystúpiť, no neúspešne,“ podotkol Szeiff s tým, že muž mal nekoordinované pohyby a nebol schopný komunikovať. Vo vozidle zároveň polícia objavila prázdnu fľašu od tvrdého alkoholu. Vodiča následne polícia eskortovala na policajné oddelenie, kde vykonali ďalšie potrebné procesné úkony.