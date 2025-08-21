TRAGICKÝ záver pátrania: Nezvestného Petra (†22) hľadali drony, štvorkolky aj psy! Prišla najhoršia správa

MALÁ LEHOTA - V katastri obce Malá Lehota v okrese Žarnovica našli príslušníci Pohotovostného pátracieho tímu v stredu (20. 8.) telo 22-ročného muža, po ktorom pátrali ako po nezvestnom. Potvrdila to banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že telo našli v popoludňajších hodinách v lesnom poraste v lokalite Skalka.
„Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a odporučil vykonať pitvu,“ priblížila Faltániová s tým, že polícia v Novej Bani začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.
O pátraní po mladom mužovi z okresu Nové Zámky informoval na sociálnej sieti Záchranný systém Slovensko. Ako uviedol, pátraciu akciu rozbehli neďaleko Novej Bane, kde muža naposledy videli. Do pátrania sa zapojili pešie tímy, štvorkolky, drony aj záchranárske psy. Na miesto smeroval aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, no krátko pred jeho odletom sa podarilo tímu so psom telo nezvestného muža nájsť.
"Včera sme sa na žiadosť rodiny zúčastnili pátracej akcie po nezvestnom Petrovi P. z Nových Zámkov, ktoré prebiehalo v obci Malá Lehota. Napriek veľkému úsiliu sa osobu podarilo vypátrať, žiaľ už neskoro," uviedol Pohotovostný pátrací tím.