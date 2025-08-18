MIMORIADNE Z ropovodu Družba netečie NIČ: Transpetrol eviduje odstávku príjmu ropy!

BRATISLAVA - Počas začiatku pracovného týždňa došlo k niečomu, čo sa podľa vývojov bojov na Ukrajine už sčasti predpokladalo, no dnes to potvrdil aj Transpetrol. Ropa z ropovodu Družba k nám prestala tiecť!
O tom, že došlo k pozastaveniu distribúcie ropy z ropovodu Družba informoval Denník N. Podľa denníka odstávku už eviduje aj jediná firma, ktorá je na Slovensku jediný prepravcom ropy rúrami - Transpetrol. Pozastavenie príjmu ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba nastalo v priebehu tohto dňa.
Dôvodom je vraj útok Ukrajincov
O fakte, že ruská ropa k nám už viac neprúdi, a to ani do Maďarska, už skôr informoval maďarský šéf diplomacie Péter Szijjártó. Dôvodom má podľa neho byť ukrajinský útok na transformátorovú stanicu.
O pozastavení prítoku ropy na Slovensko informoval aj exminister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných Demokratov. Podľa neho je ropovod "mimo prevádzku".
Nie je jasné, kedy prevádzku obnovia
Samotný Hirman predpokladal odstávku po tom, ako zdieľal zábery z útoku počas niekoľko rokov trvajúceho konfliktu na Ukrajine. "Informácie z dnešného pondelka 18. augusta potvrdzujú, že ropovod doteraz neobnovil svoju prevádzku a nie je zatiaľ jasné, kedy sa tak stane. To znamená, že prítok ropy smerom na Slovensko (aj Maďarsko) nie je odstavený z plánovaných prevádzkovo-technických príčin, ako tomu bolo zhodou okolností minulý týždeň, ale kvôli útoku na ropovod na ruskom území," tvrdí Hirman.
Transpetrol však podľa vlastných slov "nemá bližšie informácie o dôvode pozastavenia". K nemu došlo mimo územia Slovenskej republiky. Preprava ropy slovenským územím je podľa nich ale aj tak zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania.