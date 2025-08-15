Na juhu Slovenska je horúco: Teploty už dosahujú 36 stupňov a popoludní ešte stúpnu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na juhu Slovenska dosahuje teplota v piatok napoludnie miestami 35 až 36 stupňov Celzia. Meteorológovia očakávajú, že popoludní sa ešte o trochu oteplí, väčšinou o jeden až tri stupne Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Popoludňajšia teplota tak dosiahne mimoriadne vysoké hodnoty,“ konštatuje SHMÚ. V sobotu (16. 8.) by sa mali horúčavy zmierniť, avšak nie všade. Najmä v Banskobystrickom kraji, v Podunajskej nížine a miestami aj na východe by mali byť teploty podobné ako v piatok. „Už nás však môžu schladiť aj popoludňajšie prehánky či búrky, i keď len ojedinele,“ podotýka SHMÚ.