Hlas chce debatovať o návrhu na zníženie počtu krajov: V ďalšej konsolidácii by mohla vláda získať viac peňazí

BRATISLAVA, KOŠICE - Hlas-SD je pripravený debatovať o návrhu SNS na zníženie počtu vyšších územných celkov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v piatok. Apeloval na potrebu spoločnej odbornej diskusie. Rezort vnútra je podľa neho pripravený prísť s veľkou reformou verejnej správy.
Minister podotkol, že požiadavka na nižší počet krajov prišla prvýkrát na štvrtkovej (16. 8.) koaličnej rade. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák má podľa neho už pripravené veci na to, aby sa o téme rokovalo. „Z hľadiska úspor na budúci rok v rámci konsolidácie nám to asi veľké finančné prostriedky neušetrí, ale sme pripravení debatovať o tom, aby sa znižovali aj počty vyšších územných celkov, ale po odbornej debate. Musíme to urobiť spoločne,“ dodal minister.
Zámerom možnej reformy verejnej správy je podľa neho silný, ale „štíhlejší“ štát s menšou byrokraciou, menším počtom úradníkov, no priateľskejší k občanovi. Ako skonštatoval, už v minulosti deklaroval aj pripravenosť rozprávať sa o nižšom počte poslancov Národnej rady SR či zlučovaní štátnych organizácií.
SNS navrhla na štvrtkovej koaličnej rade zníženie samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu.
V ďalšej konsolidácii by mohla vláda získať viac peňazí od bánk
Slovensko musí konsolidovať verejné financie už druhý rok po sebe z dôvodu zlého hospodárenia predchádzajúcich vlád. V rámci ďalšej konsolidácie by mohla vláda získať viac peňazí od bánk a šetriť najmä na výdavkoch na obranu. Uviedol to v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ako reakciu na štvrtkové (15. 8.) rokovanie koaličnej rady, ktorá by mala pokračovať v pondelok (18. 8.).
„Vyjadril som sa veľmi jasne ako predseda Hlasu-SD, že nebudem súhlasiť s opatreniami, ktoré by znižovali sociálny štandard obyvateľov Slovenskej republiky. Primárne, aby ohrozovali tie najzraniteľnejšie skupiny, či sú to rodiny, rodiny s jedným rodičom, dôchodcovia alebo aj pracujúci ľudia, ktorí dnes majú problém z hľadiska svojej životnej situácie,“ upresnil Šutaj Eštok.
V rámci ďalších návrhov konsolidačných opatrení by sa mala vláda pozrieť aj na banky, od ktorých môže získať viac peňazí, pričom v tomto roku budú mať banky čistý zisk na úrovni 1,1 miliardy eur. Ďalej reagoval aj na vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) o tom, že všetky ministerstvá budú musieť šetriť, čo považuje za správne a navrhol, aby sa ministrom aj poslancom zmrazili platy v období konsolidácie. Na pondelkovej koaličnej rade chce otvoriť aj tému, ktorá sa týka výdavkov na obranu, pretože aj rezort obrany by mal podľa neho výrazne šetriť. Ďalšou témou je tiež druhý pilier.
„Nebudem súhlasiť s tým, aby sa to percento, ktoré si sporitelia prispievajú, znižovalo, budem s tým jednoducho mať problém. Nemám problém s tým, aby sa druhý pilier otvoril, pretože dnes tam je asi pol milióna sporiteľov, ktorí by mali lepšie dôchodky, ak by v druhom pilieri neboli. Nemám absolútne problém s tým, aby nebol vstup do druhého piliera automaticky, pretože dnes každý, kto ide na trh práce, automaticky vstupuje do druhého piliera, s tým súhlasím, aby vstup nebol automaticky. Súhlasím s otvorením druhého piliera a s aktívnou kampaňou štátu, aby sme vysvetľovali tým pol milióna obyvateľov Slovenska, že budú mať lepší dôchodok, ak z druhého piliera vystúpia,“ dodal Šutaj Eštok.