Na Slovensku udreli prvé BÚRKY! Varovanie meteorológov, TU hrozia povodne

BRATISLAVA - V okresoch Prešov, Svidník Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou a Humenné hrozia povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy. Zvýšená výstraha druhého stupňa platí pre okresy Svidník a Stropkov. Informuje o tom na svojom webe.
Na Slovensko postupuje studený front a prináša prvé búrky, predovšetkým na východe Slovenska. Ochladenie však pocítime na celom území krajiny. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uviedli meteorológovia.
SHMÚ zároveň zvýšil výstrahu pred búrkami na druhý stupeň pre okresy Michalovce, Sobrance, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ upozornil. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Košice-okolie, Košice mesto, Trebišov, Bardejov, Prešov a Sabinov. Obe vydali do 20.00 h.