Minister Takáč obvinil opozíciu zo šírenia klamstiev: Vraj zvyšuje nervozitu v spoločnosti

Richard Takáč
Richard Takáč
TASR

BRATISLAVA - Opozícia na tlačových konferenciách vytvára dojem, že je tu korupcia a nefungujúce inštitúcie, čím sa zvyšuje nervozita v spoločnosti. V piatok to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), podľa ktorého opozícia šíri klamstvá.

Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Takáča

„Vytvára sa dojem, že tu je nejaká korupcia, že sa deje niečo v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, na ministerstve, na ďalších ministerstvách a, samozrejme, prirodzene s tým sa zvyšuje aj nervozita v spoločnosti, vytvára sa tlak, vypisujú nám ľudia, že čo všetko tu robíme a čo si to dovoľujeme. A to všetko len na základe klamstiev z tlačových konferencií opozičných politických strán,“ uviedol Takáč. Prízvukoval, že rezort bude na tieto klamstvá reagovať a plánuje podávať žaloby a trestné oznámenia.

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko priblížil, že PPA aktuálne pracuje na záchrane stoviek miliónov eur, pri ktorých hrozí, že by mohli prepadnúť. Za tento stav podľa Čepka môže bývalá vláda, ktorá v rokoch 2020 - 2023 nečerpala eurofondy. „Chcem zdôrazniť, že platobná agentúra pod mojím vedením postupuje podľa platnej legislatívy a nie podľa toho, ako si želá opozícia. My na agentúre sa zodpovedáme Európskej komisii, ministerstvu pôdohospodárstva, pánovi ministrovi, ale hlavne slovenskému vidieku a poľnohospodárom,“ uviedol Čepko.

Takáč sa na tlačovej konferencii vrátil aj ku kauze dotácií na penzióny. Priblížil, že pri aktívnych projektoch prebiehajú kontroly, rezort pri tom spolupracuje s európskymi štruktúrami aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Minister opätovne prízvukoval, že ak sa nájdu pochybenia, budú udelené sankcie. Po ukončení kontrol Takáč prisľúbil report. Čepko doplnil, že PPA kontroluje celkovo 53 projektov, zatiaľ ich je skontrolovaných 44.

