Progresívci sú pod paľbou: Miliónová investícia do dlhopisov a pochybný biznismen v pozadí!

BRATISLAVA - Je viacero spôsobov ako počas inflácie zhodnotiť svoje úspory. Takými môžu byť aj príspevky od štátu, ktoré sú napríklad v prípade strany Progresívne Slovensko nemalé. Progresívci sa rozhodli zhodnotiť svoj majetok nákupom cenných papierov, na čom by nebolo zákonne nič zlé, no otázne je skôr to, ktorá spoločnosť tento nákup realizovala. Okolo biznismena, ktorý je jej hlavným predstaviteľom, totiž zavládla vlna pochybností, a to už oveľa skôr, ako prišlo k nákupu cenných papierov.
Na realizovanú investíciu do cenných papierov upozornil portál Aktuality.sk, ktorý pripomenul, že išlo až o dva milióny eur. Príspevky za voľby pritom pre PS do konca volebného obdobia predstavujú až 18 miliónov eur. PS-ko vysvetľuje tento krok tým, že sa nechceli dostať do situácie, že by peniaze len tak bez zhodnotenia ležali na účte. Túto investíciu však realizovali cez firmu biznismena Júliusa Strapeka a finančnú skupinu Across.
"Dôvodom investície bola ochrana peňažných prostriedkov hnutia pred infláciou a ich zhodnotenie v čase, aby sme tieto prostriedky vedeli čo najefektívnejšie využiť napríklad na výjazdy do regiónov a nestrácali hodnotu kvôli inflácii, ktorá je aktuálne na úrovni 4,3 percenta," reagovalo PS na otázky Aktualít.
Kauza Orco a schránkové firmy
Meno Strapeka je však podľa redakcie späté aj s kauzou Orco. Prípad sa datuje ešte do roku 2019, kedy dvaja českí miliardári podali žalobu na Radovana Víteka. Ide o jedného z najbohatších Čechov. Vítek vraj mal dvojicu podviesť o miliardy pri zakladaní schránkových firiiem, kde zhodnocoval svoj zisk akcií až o 90 percent akcií firmy Orco. Tieto firmy pritom žiadny podiel predtým nevlastnili.
Práve jedným z vlastníkov týchto schránkových firiem bol Strapek z Acrossu. Ten potom firmu posunul do portfólia Víteka. Sám Vítek aj v Luxembursku čelil za tieto machinácie sankciám. Orco tak získala významné a lukratívne pozemky, medzi ktoré sa radí napríklad aj pražská stanica metra Holešovice.
"Pokiaľ ide o kúpu akcií spoločnosti Orco Property Group, tieto Július Strapek vyhodnotil ako zaujímavú investičnú príležitosť - rozhodol sa akcie nakúpiť s cieľom zhodnotenia investície pri predaji. Zdôrazňujeme, že išlo o štandardný obchod. K pokute, ktorú dostal Radovan Vítek, nemá Július Strapek dôvod sa vyjadrovať," povedala redakcii Anna Vojteková za skupinu Across.
Prečo si teda PS-ko vybralo práve túto spoločnosť? "Skupinu Across sme si vybrali na základe ponúkaných produktov a referencií na trhu. Investovali sme do konkrétnych dánskych a amerických spoločností, ktoré podnikajú eticky a majú nastavené ESG štandardy, čo bolo našou podmienkou," vydokladovala svoje rozhodnutie strana, ktorá dodala, že ich strana má financovanie transparentné.