Koľko eur vás bude stáť nová strecha či jej rekonštrukcia? Poradíme vám, ako si ju vypočítať

BRATISLAVA - Ak sa chystáte na väčšiu rekonštrukciu staršieho domu či na stavbu nového, budete sa musieť zaoberať aj strechou. Chcete vedieť, koľko vás bude stáť? S našou pomocou to zistíte.
Cena strechy sa neodvíja iba od jej veľkosti udávanej v metroch štvorcových. Existuje mnoho ďalších faktorov, od ktorej finálna suma závisí. Priblížime vám, čo musíte zohľadniť vo výpočte a na čo nesmiete zabudnúť.
Rozdiely medzi rekonštrukciou a novou strechou
V prvom rade si ujasnite, o aký rozsah prác ide - či o čiastočnú rekonštrukciu poškodených častí strechy alebo úplnú výmenu. Cena kompletnej strechy vrátane krovu, izolácie, oplechovania, odkvapového systému a práce sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí od 100 €/m2 do 140 €/m2 bez DPH. Závisí to od však rôznych položiek.
Pri rekonštrukcii strechy môžete často aj voľným okom odhadnúť, ktoré časti bude potrebné vymeniť. Vo všeobecnosti platí, že čím väčší je rozsah opravy, tým bude aj cena vyššia. Vždy by ste mali nechať starú strechu posúdiť statikom, ktorý vykoná odborný prieskum a presne určí rozsah rekonštrukcie. Následne musíte do celkovej ceny pripočítať demontáž starej strechy a odvoz sutiny - táto položka odpadá pri novostavbách. Vďaka tomu bude celková cena nižšia.
Druh materiálu ako kľúčová položka
Jedna z najväčších položiek rozpočtu strechy závisí od materiálu strešnej krytiny. Jej cena sa udáva v metroch štvorcových. Medzi najdrahšie krytiny patrí tradičná pálená škridla. Výhodou je, že patrí k najodolnejším druhom strešných krytín.
Ideálnou voľbou môže byť plechová strecha, ktorá sa teší stále väčšej obľube pri rekonštrukciách starých striech, ale aj v prípadoch novostavieb. Jej pomer cena/odolnosť je takmer bezkonkurenčná. Cena plechovej strechy v EVROmate sa pohybuje v priemere 18 eur za m2. Kvôli nižšej hmotnosti ju možno umiestňovať aj na staršie krovy. To oceníte predovšetkým pri rekonštrukcii strechy a poteší aj fakt, že nezarastá machom.
Podobnú čiastku ako pri plechovej streche zaplatíte aj za plastovú. Pri nej je potrebné počítať s menšou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Medzi ďalšie a zároveň drahšie krytiny patria najrôznejšie druhy šindľov. Výber je len na vás a vašom rozpočte.
Priemerné ceny strešných krytín pre plochu 200 m2:
- Pálená škridla – 7 600 eur
- Plechová strecha – 3 600 eur
- Plastová strecha – 4 000 eur
- Šindľová strecha – 4 400 eur
- Betónová strecha – 7 200 eur
Viaceré typy plechových striech a záruka až 60 rokov
Hľadáte overenú kvalitu? Spoločnosť EVROmat je najväčší český výrobca odkvapových systémov, plechových strešných krytín a klampiarskych prvkov. Na trhu pôsobí už od roku 1992 a prináša komplexné riešenia pre všetky typy striech. Pokiaľ ide o plechové strechy, v ponuke nájdete aj jej vlastnú značku a modely so zárukou až na 60 rokov:
- EVROvlna - je vytvarovaná do profilu vlny, takže pripomína klasickú škridlu.
- EVROklik - ľahká strešná krytina s imitáciou stojatej drážky vás osloví kvalitou, skvelou cenou a nenáročnou údržbou.
- EVROtrapéz - môžete ho využiť ako strechu menších stavieb, záhradných objektov alebo priemyselných hál. Výhodou jej pevnosť a výdrž daná výškou prelisu, možno ju tiež využiť ako fasádny obklad.
- EVROmodul - aj keď ide o modulový systém, teda maloformátovú strešnú krytinu, strecha pôsobí a vytvára dokonalý jednotný vzhľad. Ponúka široké spektrum uplatnenia od zastrešenia pergol či garáží, cez rodinné domy až po veľké moderné objekty.
- EVROšablóna - na výber máte až dva špeciálne typy.
Krov zverte do rúk odborníkom
Krov je nosníkom celej strešnej krytiny a ďalších strešných prvkov. Jeho cena závisí aj od jednotlivých častí, ako sú laty, krokvy, podhľadové hranoly, trámy a debnenie. Do celého procesu taktiež vstupuje náročnosť a veľkosť.
Keďže ide o zložitú konštrukciu, je lepšie ju zveriť do rúk overeným odborníkom. Rozhodne sa neoplatí nič podceniť ani zbytočne šetriť. Musíte rátať s položkou za tesárske, prípadne pokrývačské práce. Ich cena sa môže v závislosti od konkrétneho regiónu Slovenska líšiť, preto sa na nej dohodnite vopred.
Neobývané podkrovie vám môže ušetriť až 6-tisíc eur
Do finálneho rozpočtu strechy musíme pripočítať aj iné časti. Budete využívať podkrovie? Ak bude obývateľné, je potrebné urobiť zateplenie. Pokiaľ obývané nebude, zateplenie nie je nutné. To vám vo výslednej cene môže ušetriť až 6-tisíc eur. Na strechu je tiež možné umiestniť ďalšie prvky, ktoré si sami zvolíte alebo už ich na streche máte a je potrebné ich opraviť. Môžu to byť napríklad klampiarske prvky, strešné okná a výlezy, odvetrávacie prvky, či zachytávače snehu.
Správna montáž je základom úspechu
Poslednou položkou, ktorá má vplyv na cenu strechy, je montáž. Pokiaľ ste zruční a chcete ušetriť peniaze, môžete ju vykonať sami. Ak nie, oslovte expertov. Radšej si priplaťte, ale zaistíte si správnosť montáže a tým oddialite potrebu akýchkoľvek ďalších opráv. Výsledne tak vďaka odbornej montáži môžete do budúcnosti skôr ušetriť. Myslite na to, že strecha chráni váš majetok a nemeníte ju predsa každý rok.
Presný výpočet môžete získať aj vy
Vypočítať presnú cenu strechy nie je vôbec jednoduché. Každá strecha je svojím spôsobom originálna a vyžaduje iné materiály, prvky či rozsah prác. Ak potrebujete presný výpočet, pomôžu vám s ním odborníci z EVROmatu. Vy tak budete poznať presnú sumu, koľko vás nová strecha či jej rekonštrukcia bude stáť.
Advertoriál pripravený v spolupráci s EVROmat.