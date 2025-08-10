Slovák sa domáhal pravdy o smrti mamy: Lekár odmietol vydať dokumentáciu! Musel zakročiť štát

BRATISLAVA - Pozostalí majú právo vedieť, čo sa dialo s ich blízkymi – najmä ak ide o zdravotnú starostlivosť. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozorňuje na závažné porušenie tohto práva. V jednom z prípadov musel štát zakročiť, aby sa rodinný príslušník dostal k zdravotnej dokumentácii svojej zosnulej matky. Ochranca práv zdôrazňuje, že takéto prekážky nemajú v systéme miesto.
V konkrétnom prípade poskytovateľ zdravotnej starostlivosti opakovane odmietol vydať zdravotnú dokumentáciu pacientky jej rodinnému príslušníkovi, čím došlo k zásahu do práva na súkromný a rodinný život.
„Právo na prístup k zdravotným informáciám je kľúčovou súčasťou práva na súkromie a rodinný život, ktoré musia byť efektívne rešpektované. Štát má povinnosť zabezpečiť, aby verejné inštitúcie dôsledne dohliadali na dodržiavanie týchto práv a v prípade potreby prijímali opatrenia na ich ochranu,“ uviedol Dobrovodský.
Na základe odporúčaní verejného ochrancu práv prijal príslušný samosprávny kraj viacero opatrení. Začalo sa správne konanie o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za zmarenie výkonu dozoru. Poskytovateľ bol opakovane vyzvaný na predloženie dokumentácie, prebehlo aj ústne pojednávanie a následne bol vykonaný opakovaný výkon dozoru.
Po týchto krokoch poskytovateľ zdravotnej starostlivosti napokon zaslal fotokópiu dokumentácie samosprávnemu kraju a pozostalému bol ponúknutý termín na nahliadnutie do spisu. Dobrovodský zdôraznil, že až po intervencii verejného ochrancu práv sa podarilo zabezpečiť nápravu. Prípad podľa neho jasne poukazuje na potrebu väčšej transparentnosti a zodpovednosti v systéme zdravotnej starostlivosti.
„Administratívne prekážky nemôžu brániť ľuďom v prístupe k dôležitým informáciám, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie zdravotnej histórie a liečby ich blízkych,“ doplnil Dobrovodský.