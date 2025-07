Kontrola odhalila deti pod vplyvom! V okresoch Senica a Galanta nafúkalo osem mladistvých

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Ako uviedla, v Senickom okrese akcia prebehla v mestách Senica a Šaštín-Stráže a v obciach Borský Mikuláš, Dojč, Šajdíkove Humence a Kúty. „Policajti podrobili dychovým skúškam celkovo 162 mládežníkov. Nafúkalo päť chlapcov a dve dievčatá,“ priblížili. Akciu zameranú na požívanie alkoholických nápojov mládežníkmi vykonali policajti aj v meste Sereď a obci Pata. „Alkohol v dychu zistili 16-ročnému chlapcovi v Seredi, ktorý nafúkal 2,15 promile. Na obvodné oddelenie Policajného zboru Sereď si ho potom prišiel prevziať jeho zákonný zástupca,“ ozrejmila polícia.

Prípady opitých detí boli na mieste zadokumentované, spisy budú po vykonaní potrebných úkonov postúpené obciam, v ktorých majú mládežníci trvalé bydlisko, na ďalšie konanie. „Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ doplnili.

Polícia súčasne avizovala ďalšie kontroly

Polícia súčasne avizovala ďalšie kontroly v celom Trnavskom samosprávnom kraji. Pripomenula tiež, že deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zákon podľa polície stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 h na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. „Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa,“ uviedla.

