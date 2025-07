Po sychravom piatku s búrkami a dažďom príde vytúžená ZMENA! Vráti sa leto, TÁTO predpoveď poteší

Predpoveď počasia na víkend (Zdroj: Getty Images)

Piatok sa na západe Slovenska začal sychravo a upršane a tak pokračuje v trende, ktorý u nás vládne posledné dni. Počasie na nálade nepridáva ani vo zvyšku územia Slovenska, pretože teploty sa dnes pohybujú len okolo 18 stupňov na severe do maximálne 25 stupňov Celzia na juhu. V piatok treba dážď očakávať na väčšine územia krajiny aj popoludní a vyskytnúť sa môžu aj búrky. Najmä pri búrkach sa očakáva úhrn zrážok až do 20 mm. Popoludní by mali postupne zrážky ustávať.

(Zdroj: Počasie & Radar)

Zmena nastane už cez víkend

Cez víkend sa na Slovensko vráti leto a typické júlové počasie. Po búrkach, dažďoch a ochladení, ktoré nastalo posledné dni na našom území, sa opäť oteplí a opäť si budeme užívať trópy. V sobotu sa nad naším územím bude nachádzať nevýrazné tlakové pole. "Zároveň bude od severovýchodu do našej oblasti zasahovať okraj výškovej tlakovej níže so stredom nad pohraničnou oblasťou Ukrajiny a Bieloruska," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Prvý deň víkendu tak bude polooblačno až oblačno a nastane vytúžené oteplenie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode sa bude pohybovať okolo 23 stupňov Celzia. Cez deň má fúkať juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou 5 až 20 km/h. Na východe sa ojedinele môže ešte vyskytnúť aj dážď.

V nedeľu bude ešte teplejšie. Po severnom okraji vyššieho tlaku vzduchu nad južnou polovicou Európy začne od juhozápadu do našej oblasti prúdiť teplý vzduch, uvádzajú meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode sa bude pohybovať okolo 26 stupňov Celzia. Teplotu bude umocňovať bezvetrie, prípadne má fúkať iba slabý premenlivý, cez deň miestami juhozápadný až západný vietor do 20 km/h. Nárast teplôt má pokračovať aj v budúcom týždni.

(Zdroj: SHMÚ)