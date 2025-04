Detský účet s O2 SIMkou môžete založiť svojmu dieťaťu jednoducho aj vy (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Väčšina rodičov začína uvažovať o založení prvého bankového účtu pre dieťa vo veku sedem až osem rokov. Podľa prieskumu približne v rovnakom období rozmýšľajú nad kúpou ich prvého mobilného telefónu. S ním sa spája aj výber operátora.

Slovenská sporiteľňa sa rozhodla uľahčiť rodičom vybavovanie a zároveň prispieť k bezpečnosti školákov. V spolupráci so spoločnosťou O2 Slovakia vytvorili službu Detský SPACE účet s O2 SIMkou zadarmo. Ide o prvé spojenie banky a mobilného operátora na Slovensku.

VIDEO Služba, aká na Slovensku ešte nebola: Zaujímavá novinka poteší deti, ale aj ich rodičov (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Vlastný účet rodičia deťom zakladajú napríklad preto, aby ich naučili narábať s peniazmi a zároveň šetriť. Zriadením mobilu zase v prvom rade nadobudnú kontrolu nad bezpečnosťou ich cesty do a zo školy. Len pre zaujímavosť, každý mesiac príde deťom od 6 do 15 rokov na účet v priemere 43 eur ako vreckové.

Generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil vysvetlil, že klienti majú radi riešenia, ktoré vedia ovládať z jedného miesta. To všetko teraz môžu mať k dispozícii. "Ide o spojenie SIM karty a Georgea, nášho účtu. Na druhej strane je to schopnosť ovládať účet dieťaťa. Peniaze a dáta sú pre deti vlastne nejakou základnou menou," povedal.

Jednoduché založenie priamo v aplikácii

Rodičia môžu založiť detský účet s telefónnym číslom priamo v bankovej aplikácii. Stanislav Časo zo Slovenskej sporiteľne celý proces bližšie vysvetlil. "Stačí, aby rodič iba založil svojmu dieťaťu nový detský účet, v rámci ktorého požiada o zriadenie SIM karty. Následne je potrebné iba danú SIM kartu aktivovať," doplnil s tým, že služba je už dostupná.

Galéria: VIDEO Služba, aká na Slovensku ešte nebola: Zaujímavá novinka poteší deti, ale aj ich rodičov



Zobraziť galériu (18)

Detský SPACE účet s O2 SIMkou zadarmo prináša hneď niekoľko vylepšení. Dieťa sa pri vyžívaní mobilu môže dovolať rodičovi a posielať mu SMS správy bez obmedzení aj v prípade nedostatku kreditu. Rodič okrem toho vidí nielen to, koľko dieťa míňa, ale aj koľko má ešte dát a či mu treba dobiť SIM kartu. Generálny riaditeľ operátora Igor Tóth uviedol aj ďalšie výhody, ako sú napríklad dátový balík či dodatočné bezpečnostné opatrenia.

"Záleží nám na ochrane detí práve v digitálnom prostredí. Súčasťou je aj služba O2 Security, ktorá ich chráni pri surfovaní cez mobilnú dátovú sieť pred neželaným alebo škodlivým obsahom," dodal. To zahŕňa aj obsah pre dospelých.

Rodičia môžu pre svoje deti vyhrať až 5-tisíc nových smartfónov

SIM karta je dočasne bezplatne prednastavená tak, aby zabránila komunikácii s nežiaducimi číslami. "Prístup k určitým službám, ako sú audiotexty, hazardy, SMS platby či nákupy v mobilných obchodoch je v základnom nastavení vypnutý. Rodič sa môže rozhodnúť, ak niektorú z týchto služieb chce na tej SIM karte sprístupniť. Dieťa má zatiaľ k dispozícii len SMS lístky na mestskú hromadnú dopravu," priblížil produktový vlastník v O2 Matúš Volný.

Slováci teraz majú navyše šancu zapojiť sa do súťaže a vyhrať. Prvých 5-tisíc zakladateľov Detských účtov s O2 SIMkou môže získať pre svojich školákov nový smartfón úplne zdarma. "Aby O2 SIM-ky mali deti v čom používať, pripravili sme si pre rodičov súťaž o skvelý smartfón," prezradil na záver Stanislav Časo. Do súťaže sa môžu zapojiť rodičia s deťmi vo veku 6 – 14 rokov od 25. 4. do 15. 6. 2025. Musí ísť o úplne prvý účet dieťaťa v Slovenskej sporiteľni.

Zobraziť galériu (18) (Zdroj: SLSP)

Advertoriál pripravený v spolupráci so SLSP.