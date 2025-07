Vlaky do Čopu a Mukačeva budú pre výluku 18. až 21. augusta zrušené

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubeuer)

KOŠICE - V dôsledku výluky na ukrajinskej infraštruktúre budú medzi 18. a 21. augustom dočasne zrušené všetky priame vlaky medzi Košicami a Mukačevom, ako aj spoje do Čopu vrátane vozňov z Bratislavy. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Na ukrajinskej infraštruktúre pokračujú modernizačné práce. V daných dňoch tak budú obojsmerne odrieknuté všetky medzištátne vlaky na linke Košice - Mukačevo (R 960, R 962, R 963 a R 965 Zakarpatia). Z prevádzkových dôvodov budú zároveň zrušené aj vlaky R 961 a R 964 na trase Košice - Čop vrátane priamych vozňov do a z Bratislavy. V uvedenom čase nebudú radené ani priame vozne na expresoch Ex 617 a Ex 618 v relácii Bratislava - Čop.

„ZSSK si uvedomuje, že takéto výluky, hoci vznikajú mimo územia Slovenskej republiky, môžu výrazne ovplyvniť cestovanie a plány našich zákazníkov. Preto považujeme za dôležité vopred informovať o medzinárodných obmedzeniach, aj keď ich priamo nespôsobujeme,“ uviedla železničná spoločnosť.