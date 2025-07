PS kritizuje spôsob informovania o vyšetrovaní bombových hrozieb v školách

Jaroslav Spišiak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tlačová konferencia strany PS: Stavebné úrady sú paralyzované Rážovým zákonom

Dôležitejšie je nezmariť dôkazy než rýchlo informovať

„Namiesto toho, že takto spoločensky významná udalosť sa podarila odhaliť, zadržať páchateľa, tak teraz sa tu rozoberá, že prečo informovala slovenská polícia ako prvá, keď s celým vyšetrovaním nemala viac-menej nič spoločné, bola tam len do počtu. Prečo neinformovala o podstatných skutočnostiach, že kto je v pozadí tohto celého incidentu, že v pozadí tohto celého incidentu sú zrejme Rusi, ktorí si najali nejakého páchateľa alebo osobu z Ukrajiny, ktorá tento útok na naše školy vykonala,“ uviedol Spišiak. Dodal, že nezmariť dôkazy je oveľa dôležitejšie, ako informovať prvý a ohroziť vyšetrovanie.

Števulová kritizuje bagatelizovanie ruského vplyvu vládou

Števulová tvrdí, že bagatelizovanie vplyvu Ruskej federácie je dlhodobým problémom tejto vládnej koalície od jej nástupu. „Vôbec nie je namieste, aby bol ruský vplyv bagatelizovaný alebo ignorovaný tak, ako to vidíme dnes a ako to robia naše bezpečnostné zložky,“ zdôraznila. Pripomenula aj návštevy Moskvy zo strany čelných predstaviteľov vlády.

Ako doplnila, v parlamente je už od decembra návrh na odvolanie ministra vnútra. Podľa nej je zlyhanie, keď Šutaj Eštok konal v priamom rozpore so záujmami spojencov, len ďalším z dlhého radu zlyhaní.

Zuzana Števulová

„Ak by chcel Matúš Šutaj Eštok prejaviť úctu, rešpekt a pokoru, tak pod ťarchou všetkých zlyhaní by už odstúpil sám. My ho vyzývame na to, aby tak urobil. V prípade, že tak nespraví, vyzývame predsedu parlamentu pána (Richarda, pozn. TASR) Rašiho (Hlas-SD), aby návrhy na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ďalších ministrov a ministeriek, ktoré sú dlhodobo na programe parlamentu, boli prerokované na najbližšej schôdzi v septembri,“ dodala.

Spoločný zásah polície v Dnipre

Slovenská polícia v stredu ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v meste Dnipro, kde zadržala jedného Ukrajinca. Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia a spresnila, že je doň zapojená Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite a okrem nej aj spravodajcovia z Bezpečnostnej a informačnej služby (BIS). České policajné prezídium potvrdilo, že v stredu zadržali mladíka, ktorý je podozrivý z bombových vyhrážok. BIS na sociálnej sieti napísala, že ho zadržali už v utorok. BIS tiež vyhlásila, že muž bol zrejme financovaný Ruskom. Šutaj Eštok na sociálnej sieti v stredu uviedol, že odmieta „dehonestovanie práce slovenskej polície“.