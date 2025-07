Šimečka tvrdo kritizoval premiéra: V Bruseli nič nevyjednal, urobil SR hanbu a potom kapituloval

Stanovisko Progresívneho Slovenska k hlasovaniu o 18. balíku protiruských sankcií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Zlyhal a teraz sa snaží ex post zaťahovať do hry opozíciu, aby oklamal svojich voličov. Na takýto lacný podraz mu neskočíme. PS podporuje spoločný postup krajín EÚ. Iba spoločný európsky postup zaručí bezpečnosť a prosperitu Slovenska zoči-voči ruskej agresii a vydieraniu. Ak chce prispieť k pokračovaniu obchodu s plynom, mal by vyzvať Putina na ukončenie vojny a uzavretie mieru,“ uviedol Šimečka. Doplnil, že premiér mal už dávno ukončiť závislosť od ruského plynu, zaistiť dodávky z bezpečných zdrojov a dohodnúť pre Slovensko najlepšie možné ceny.

Robert Fico vraj čaká na reakciu lídrov strán ohľadom jeho plynovej hry. Tu je moja reakcia - skončilo to fiaskom,... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Tuesday, July 15, 2025

PS sa v utorok na tlačovej konferencii vyjadrilo aj k rokovaniam o 18. balíku sankcií proti Rusku, o ktorom ministri rokujú v Bruseli. Neúčasť ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) je podľa Ivana Korčoka (PS) blamážou. „Toto rokovanie ministrov ešte beží, ale my vieme, že to bude pokračovanie blamáže, ktorá sa odohráva v podaní vlády SR, ktorá, žiaľ, nerokuje, musím to povedať tak, ako to je, ale vydiera celú Európu a Európsku úniu, keď blokuje prijatie 18. sankčného balíka,“ uviedol Korčok.

Európska komisia sa nechystá Slovensku udeliť výnimku pri zastavení dodávok plynu z Ruska

Podľa PS sa Európska komisia (EK) nechystá Slovensku udeliť výnimku pri zastavení dodávok plynu z Ruska. „EK bude poskytovať nejakú asistenčnú skupinu, kde bude poskytovať asistenciu pre Slovensko, aby sa lepšie prispôsobilo, aby nám monitorovala nejaký progres, akým spôsobom sa budeme vedieť odstrihávať od ruského plynu,“ doplnil Ivan Štefunko (PS).

Premiér v pondelok (14. 7.) informoval o tom, že tvrdé rokovania s európskymi predstaviteľmi sa blížia k záveru a na stole je písomný návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Európska komisia Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku. Zároveň povedal, že návrh posiela predsedom všetkých relevantných politických strán a očakáva ich vyjadrenie.