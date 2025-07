ŠOKUJÚCE Slovák nafúkal v Chorvátsku viac ako 3 promile! Okrem mastnej POKUTY dostal ďalší TREST

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Policajná hliadka v Chorvátsku zastavila dňa 13. júla o 1:20 v noci vozidlo so slovenskými evidenčnými značkami. Mala to byť klasická kontrola, no celé sa to zvrtlo po tom, ako šofér nafúkal neuveriteľných 3,35 promile.

(Zdroj: Getty Images)

Ako píše Šibenik In, muži zákona následne slovenského občana premiestnili na políciu, kde ho držali až kým nevytriezvel. Ešte toho istého dňa bol následne prevedvedený pred Mestský súd v Šibeniku, kde mu bol uložený peňažný trest vo výške 1 320 eur a zákaz šoférovať po chorvátskych cestách po dobu 3 mesiacov, pričom ďalšia správa hovorila o 2 mesiacoch.